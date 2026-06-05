12 วิธีกำจัดแมลงสาบในบ้านแบบยกรัง ไม่ให้มากวนใจอีก

แมลงสาบบุกบ้านทำอย่างไรดี? เชื่อว่าเป็นปัญหาที่หลายบ้านต่างพยายามหาวิธีกําจัดแมลงสาบในบ้านแบบยกรัง เพราะถึงแม้จะกำจัดเจ้าแมลงสาบไปได้บ้างแต่ก็ได้เพียงชั่วคราว พอผ่านไป 2-3 วัน ก็จ๊ะเอ๋กับหนวดยาว ๆ ที่เดินเล่นไปทั่วประหนึ่งว่าเป็นเจ้าของบ้าน นอกจากแมลงสาบจะสร้างความรำคาญ รวมถึงความหวาดกลัวให้กับใครหลายคนแล้ว ยังเป็นพาหะนำโรคที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนในบ้านอีกด้วย
ไม่ว่าจะเป็นตัวแมลงสาบหรือไข่ของแมลงสาบเองต่างก็เป็นอันตรายต่อร่างกายของคนในครอบครัวทั้งสิ้น ไม่ว่าจะนำเชื้อโรคต่าง ๆ เข้าสู่บ้านแล้ว ก็ยังส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกด้วย มาดูกันว่าอันตรายจากแมลงสาบนั้นมีอะไรกันบ้าง?
อันตรายของแมลงสาบที่ส่งผลต่อร่างกาย
1.แมลงสาบมีเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคร้าย อาทิ โรคบิด โรคฝีผิวหนังพุพอง โรคกาฬโรค โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร อาหารเป็นพิษ รวมถึงโรคไทฟอยด์
2.ในตัวแมลงสาบมีเชื้อราที่เป็นอันตรายอยู่ 2 ชนิด ที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและโรคผิวหนังได้
3.ในตัวแมลงสาบมีหนอนพยาธิ ได้แก่ พยาธิตัวตืด, พยาธิวัว, พยาธิใบไม้โลหิต, พยาธิไส้เดือนกลม รวมถึงพยาธิแคระ
4.แมลงสาบมีเชื้อโปรโตซัว ซึ่งส่งผลให้ทารกในครรภ์เกิดความพิการได้
5.เนื่องจากแมลงสาบเป็นพาหะนำโรค หากเจอไข่ควรนำไปเผาทิ้งทันที
บริเวณที่สามารถพบแมลงสาบได้บ่อย
เนื่องจากแมลงสาบมักกระจายตัวไปตามส่วนต่าง ๆ ของบ้านได้ง่าย โดยเฉพาะพื้นที่ที่สกปรก บริเวณที่มักพบว่าเป็นถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของครอบครัวแมลงสาบจึงมีดังนี้
1. ห้องครัว
ห้องครัวเป็นบริเวณอันดับต้น ๆ ในลิสต์ที่มีครอบครัวแมลงสาบแฝงตัวอยู่เพียบ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มักมีเศษอาหารตกหล่น รวมถึงมีคราบน้ำมัน ซึ่งถือเป็นอาหารอันโอชะของเหล่าแมลงสาบ เพราะฉะนั้นควรหมั่นทำความสะอาดห้องครัว และทิ้งขยะทุกวัน เพื่อจะได้ช่วยลดประชากรแมลงสาบไม่มากก็น้อย
2. ห้องน้ำ
เนื่องจากห้องน้ำเป็นบริเวณที่มีความชื้นสูง จึงเป็นที่โปรดปรานของแมลงสาบอย่างมาก อีกทั้งยังมีพื้นที่มืด และชื้นอย่างท่อระบายน้ำเป็นที่หลบภัยชั้นดี ทำให้แมลงสาบแฝงตัวขึ้นมาทางท่อระบายน้ำได้ง่าย จึงควรปิดท่อระบายน้ำให้เรียบร้อยด้วยการใช้ตะแกรงซี่เล็ก ๆ แทนตะแกรงท่อปิดฝาท่อที่มีซี่ใหญ่
3. รูหรือโพรงภายในบ้าน
สังเกตให้ดีว่าภายในบริเวณบ้านมีรู โพรง หรือช่องโหว่หรือไม่ เพราะนั่นคือสัญญาณเตือนให้ได้รู้ว่า อาจมีครอบครัวแมลงสาบสร้างรังอยู่ เพราะฉะนั้นควรทำการอุดรู โพรง หรือช่องโหว่ให้เรียบร้อย ก่อนจะมีประชากรแมลงสาบเพิ่มขึ้น
ถ้าไม่อยากใช้ชีวิตอยู่รวมกับแมลงสาบ ที่นับวันก็ยิ่งเพิ่มจำนวนประชากรมากขึ้นเรื่อย ๆ และเสี่ยงแพร่เชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อคนในบ้าน มาดู 12 วิธีกำจัดแมลงสาบในบ้านแบบยกรังที่จระเข้นำมาฝากกัน!
12 วิธีกำจัดแมลงสาบในบ้านแบบยกรัง ด้วยตัวช่วยที่ง่าย ๆ
1. เบกกิ้งโซดา
ภาพ: เบกกิ้งโซดาและน้ำ
การใช้เบกกิ้งโซดาเป็นวิธีกําจัดแมลงสาบในบ้านที่ทำเองได้ง่าย ๆ เพียงผสมเบกกิ้งโซดากับน้ำตาล เติมน้ำเปล่าลงไปแล้วคนให้เข้ากัน จากนั้นเทใส่ภาชนะแล้วนำไปวางไว้ตามมุมต่าง ๆ ของบ้าน หรือบริเวณที่มักพบแมลงสาบ โดยวิธีนี้จะช่วยให้แมลงสาบมากินน้ำที่มีเบกกิ้งโซดาแล้วทำให้ขาดอากาศหายใจในที่สุด
2. น้ำสบู่
ภาพ: สบู่ช่วยกำจัดแมลงสาบ
สบู่ไม่ใช่แค่เพียงสิ่งที่ใช้ทำความสะอาดร่างกายหรือทำความสะอาดสิ่งของต่าง ๆ เท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีกําจัดแมลงสาบในท่อระบายน้ำที่ดีอีกด้วย โดยนำน้ำสบู่มาหยดในบริเวณที่เป็นที่อยู่ของแมลงสาบ หรือพื้นที่ที่มักพบเห็นแมลงสาบอยู่บ่อย ๆ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยกำจัดแมลงสาบได้อยู่หมัด
3. ดินเบา
นำดินเบาหรือไดอะตอมมาเชียสเอิร์ธ (Diatomaceous Earth) เป็นสารอินทรีย์ธรรมชาติที่ได้จากแหล่งน้ำจืดหรือน้ำทะเล มีส่วนประกอบของซิลิกาเป็นจำนวนมาก โดยดินเบานั้นมักนำไปใช้เป็นส่วนผสมของอิฐเบา หรือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และยังนำมาใช้กับการกําจัดแมลงสาบได้อีกด้วย
โดยโรยดินเบาไว้ตามมุมบ้านที่คิดว่าเป็นที่อยู่ของแมลงสาบ ดินเบาจะช่วยดูดซับไขมันที่ปีกและผิวที่ห่อหุ้มตัวแมลงสาบ ทำให้แมลงสาบขาดน้ำและตายในที่สุด อีกทั้งยังกำจัดแมลงประเภทอื่น ๆ เช่น แมลงศัตรูพืช ได้เช่นกัน
4. ลูกเหม็น
ภาพ: ลูกเหม็นไล่แมลงสาบ
เนื่องจากแมลงสาบนั้นมีความสามารถในการรับกลิ่นได้ดี จึงควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ส่งกลิ่นรบกวนต่อแมลงสาบ ซึ่งลูกเหม็นจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีกําจัดแมลงสาบในบ้านได้เป็นอย่างดี เพราะกลิ่นของลูกเหม็นจะส่งกลิ่นรบกวน ทำให้แมลงสาบไม่กลับมายังบริเวณที่มีลูกเหม็นอีกเลย
5. กากกาแฟ
ภาพ: กากกาแฟใช้แล้ว
เป็นอีกหนึ่งวิธีสำหรับทำกับดักแมลงสาบง่าย ๆ ที่บ้าน เพียงนำกากกาแฟแช่น้ำเปล่าทิ้งไว้ประมาณ 1 คืน ใส่ลงในขวดโหล จากนั้นพับกระดาษเป็นรูปกรวยแล้ววางไว้บนปากขวด แล้วนำไปตั้งบริเวณที่ต้องการ เมื่อแมลงสาบได้กลิ่นและเดินเข้าไปในขวดโหลก็จะตายทันที
6. แตงกวา
หั่นแตงกวาสดให้เป็นแว่นแล้วนำไปวางตามมุมต่าง ๆ ในบ้าน โดยเฉพาะบริเวณรอบ ๆ ตู้เย็น หรือบริเวณที่มีอาหารอย่างตู้กับข้าวหรือโต๊ะอาหาร โดยกลิ่นของแตงกวาจะช่วยขับไล่ครอบครัวแมลงสาบให้ออกจากบ้านแบบถาวร
7. พริกไทย
ภาพ: พริกไทยกำจัดแมลงสาบ
นำพริกไทยไปโรยหรือห่อผ้าแล้ววางไว้บริเวณที่มีแมลงสาบอาศัยอยู่ ซึ่งกลิ่นฉุนของพริกไทยสามารถช่วยขับไล่ครอบครัวแมลงสาบออกไปได้แบบยกรัง หรือจะใช้วิธีทำสเปรย์พริกไทยเองด้วยการผสมพริกไทยกับน้ำแล้วใส่ขวดสเปรย์ แล้วฉีดบริเวณมุมอับที่มีแมลงสาบอาศัยอยู่ก็เป็นอีกวิธีที่กำจัดแมลงสาบได้ดีเช่นกัน
8. น้ำยาปรับผ้านุ่ม
ภาพ: น้ำยาปรับผ้านุ่ม
กลิ่นหอมของน้ำยาปรับผ้าหนุ่ม ถือเป็นสิ่งที่แมลงสาบไม่ชอบเอาเสียเลย ดังนั้นควรนำน้ำยาปรับผ้านุ่ม 1 ฝามาผสมกับน้ำเปล่าครึ่งลิตร จากนั้นราดลงบริเวณที่มีแมลงสาบชุกชุม เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อย
9. เปลือกส้ม เปลือกมะนาว
เพียงปั่นเปลือกส้มและเปลือกมะนาวกับน้ำ แล้วนำไปฉีดหรือราดบริเวณที่พบแมลงสาบเป็นประจำก็จะช่วยกำจัดแมลงสาบได้เป็นอย่างดี หรือจะนำเปลือกส้มและเปลือกมะนาวใส่จานหรือชามแล้ววางไว้ตามจุดต่าง ๆ อย่างห้องนอนหรือห้องนั่งเล่น ก็เป็นวิธีกําจัดแมลงสาบในห้องนอนได้ ช่วยเพิ่มกลิ่นหอมในห้อง รวมถึงช่วยไล่มดและจิ้งจกได้ด้วยเช่นกัน
10. ใบกระวาน
ภาพ: ใบกระวานแห้ง
ใบกระวานถือเป็นเครื่องเทศที่มีกลิ่นแรง จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นวิธีกําจัดแมลงสาบยกรัง วิธีใช้ก็สะดวกเพียงนำใบกระวานไปวางไว้ตามพื้นที่ต่าง ๆ ในบ้าน ก็จะช่วยไล่แมลงสาบได้ดีแล้ว
11. เหยื่อล่อแมลงสาบ
ภาพ: เหยื่อล่อแมลงสาบ
หลังจากลองใช้วัตถุดิบในบ้านกันไปแล้ว ลองเปลี่ยนมาใช้วิธีกําจัดแมลงสาบในบ้านด้วยอุปกรณ์สำเร็จรูปกันบ้าง ซึ่งเหยื่อล่อแมลงสาบจะทำงานด้วยการล่อให้แมลงสาบให้มากินอาหาร จากนั้นก็กลับไปตายที่รัง แล้วแมลงสาบตัวอื่น ๆ ก็จะมากินซากและตายต่อกันไปเป็นทอด ๆ จนตายกันหมดทั้งรังนั่นเอง
12. กับดักกาว
กับดักกาวเป็นอีกวิธีกําจัดแมลงสาบตัวเล็กที่ได้ผลเป็นอย่างดี แถมยังใช้งานได้ง่ายมาก โดยกับดักกาวนั้นมักมาในรูปแบบกล่องหรือถาด มีแผ่นกาวด้านในพร้อมเหยื่อล่อ เพียงนำไปวางไว้บริเวณที่มีแมลงสาบแล้วรอให้แมลงสาบออกมาติดกับดัก หลังจากนั้นก็นำกับดักกาวไปทิ้งถังขยะได้เลย
อย่างไรก็ตามการทำความสะอาดบ้านอย่างสม่ำเสมอ ก็เป็นวิธีกําจัดแมลงสาบและป้องกันแมลงสาบมาอาศัยอยู่ภายในบ้านได้อย่างยั่งยืนที่สุด ที่สำคัญคือไม่ควรทิ้งเศษขยะหรือแช่จานชามไว้ข้ามคืน