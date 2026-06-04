ศุภจี มั่นใจกุ้งไทยไม่สะดุด หลังมาเลเซียระงับนำเข้า ชี้ดันขายในประเทศแทนได้

4 มิถุนายน 2569 จากกรณีที่ทางการมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยจำนวน 5 สายพันธุ์เป็นการชั่วคราว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ได้สร้างความกังวลต่อภาคการส่งออกและผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งของไทยไม่น้อย อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่ามีมาตรการรองรับสถานการณ์ดังกล่าวและเชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบในวงกว้าง
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นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เร่งเข้ามาดูแลผลผลิตกุ้งที่อาจได้รับผลกระทบจากมาตรการของมาเลเซีย โดยเน้นการผลักดันให้มีการจำหน่ายภายในประเทศมากขึ้น เพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและรักษาเสถียรภาพด้านราคา
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นางศุภจีกล่าวว่า ปริมาณกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการระงับนำเข้าของมาเลเซียมีจำนวนไม่มากนัก อยู่ในระดับเพียงไม่กี่ร้อยตัน จึงเชื่อว่าสามารถบริหารจัดการได้ และคนไทยจะมีโอกาสเข้าถึงกุ้งคุณภาพจากผู้ผลิตในประเทศได้มากขึ้นในช่วงนี้
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“มาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทย เรื่องนี้ไม่มีปัญหานะคะ เพราะว่าตอนนี้กระทรวงพาณิชย์กำลังเข้าไปช่วยด้วยการเอามาขายให้กับคนในประเทศ กุ้งไทยมีไม่มาก ไม่กี่ 100 ตันเองค่ะ สามารถช่วยได้ค่ะ ตอนนี้เริ่มแล้ว แต่การเจรจาเป็นเรื่องของประมง” นางศุภจีกล่าว
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ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุว่า ในส่วนของการเจรจาและการหารือกับทางการมาเลเซียเพื่อแก้ไขปัญหาการระงับนำเข้านั้น เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานด้านประมงที่เกี่ยวข้อง ขณะที่กระทรวงพาณิชย์จะมุ่งเน้นการดูแลตลาด การกระจายสินค้า และการสร้างช่องทางรองรับผลผลิตภายในประเทศ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยให้มากที่สุด
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สถานการณ์ดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของภาคเกษตรไทย หลังจากก่อนหน้านี้สินค้าหลายประเภท ทั้งมะพร้าว ทุเรียน และผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ เคยเผชิญข้อจำกัดทางการค้าจากประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ตาม ภาครัฐยังคงยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมเร่งหามาตรการรองรับเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดและรายได้ของเกษตรกรไทยต่อไป