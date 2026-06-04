"8 ผลไม้ที่คนท้องห้ามกิน"
คนท้องห้ามกินผลไม้อะไรบ้าง!!
ผลไม้ทุกชนิดมีทั้งข้อดีและข้อเสียขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนทาน แต่สำหรับคนท้องนั้น ร่างกายมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง ทั้งกรดไหลย้อน ท้องผูก ท้องอืด มดลูกเบียดกระเพาะย้อยยากไปอีก มาดูกกันค่ะ ว่า9เดือนนี้ คนท้องห้ามทานผลไม้อะไรบ้าง
1.แตงโม
สำหรับแม่ที่ชอบทานแตงโมเป็นชีวิตจิตใจ รู้หรือไม่ว่ากว่าแตงโมงกว่าจะถึงผู้บริโภค ต้องผ่านกระบวนการปลูกที่ใช้สารเคมีอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็น สารเคมีกำจัดแมลง ซึ่งจะออกฤทธิ์เมื่อกลืนกินเข้าไป ทำให้อ่อนเพลีย ปวดศรีษะ แน่นหน้าออก คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องร่วง จากผลการวิจัยนะคะพบว่าหากมีการใช้สารเคมีเมื่อสูดดม กิน รวมทั้งสัมผัส จะส่งผลต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์ และอาจทำให้เกิดความผิดปกติทางอารมณ์ซึ่งสอดคล้องกับผลการตรวจสารพิษตกค้างในผักและผลไม้รอบที่2 ประจำปี 2559 ที่พบว่าแตงโมมีสารตกค้างเกินค่ามาตฐาน ดังนั้นเราจึงต้องเลี่ยงการรับประทานแตงโมในช่วงตั้งครรภ์ หรือเลือกทานแตงโมที่ปลอดการใช้สารเคมี เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าสารพิษจะตกค้างในแตงโมมากน้อยแค่ไหน!
2.ลำไย
ลำไยนะคะเป็นผลไม้ที่มีรสหวานและให้พลังงานสูง การทานลำไยที่มีรสหวานมากๆจะทำให้ฮอร์โมนอินซูลินทำงานไม่ปกติ ลำไยมีฤทธิ์ร้อนทานมากๆทำเกิดอาการร้อนในได้และมีผลต่อน้ำหนักตัว และจะทำให้ลดความอ้วนยากหลังคลอดอีกด้วย นอกจากนั้นนะคะยังเสี่ยงเป็นโรคอ้วนและเบาหวานด้วยค่ะ!
3.แห้วและมันแกว
ซึ่งเป็นกลุ่มผลไม้ที่มีแป้งและคาร์โบไฮเดรตสูงมากจนเกินไปทำให้ระบบการดูดซึมอาหารช้าลงจนส่งผลให้กลายเป็นท้องอืดและเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของความอ้วนหรือน้ำหนักที่ลงยากหลังคลอดบุตรอีกด้วยค่ะ!
4.สับปะรด
สับปะรดมีเอนไซม์บรอมีเลนมีส่วนทำให้เกิดการท้องเสียทำให้มดลูกหดตัวและเสี่ยงต่อการแท้งการคลอดก่อนกำหนด และในสับปะรดนะคะมีกรดมากเสี่ยงต่อการเกิดกรดไหลย้อนเป็นแบบนี้คงไม่สนุกแน่ๆกับการทาน แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทานไม่ได้เลยเพียงแต่แม่ท้องต้องเลี่ยงไว้บ้าง รับประทานได้ในปริมาณที่เหมาะสมไม่มาจนเกินไปค่ะ
5.มะม่วงดิบ
ถึงแม้มะม่วงจะเป็นผลไม้ที่แม่ท้องทานได้ก็จริงแต่ก็ควรจะเป็นมะม่วงสุกเท่านั้น ยิ่งในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ยิ่งไม่ควรกินมะม่วงดิบเป็นอันขาดเพราะในช่วงนี้มดลูกจะขยายใหญ่ขึ้นจนไปเบียดกับกระเพาะอาหารทำให้กระเพาะย่อยอาหารได้ช้าลง กากกินมะม่วงดิบก็จะยิ่งทำให้เกิดอาการแน่นท้องได้ง่ายเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นตอนท้องควรเลี่ยงกินมะม่วงดิบแล้วหันไปทานมะม่วงสุกกันแทนค่ะ!
6.มะขาม
มะขามเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากสามารถยับยั้งการผลิตฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ทำให้ฮอร์โมนลดลงหากทานในช่วงตั้งครรภ์ ไตรมาสแรกอาจทำให้แท้งหรือส่งผลให้คลอดก่อนกำหนดได้
7.ผลไม้หมักดองทุกชนิด
เมื่อมีอาการแพ้ท้องนะคะ แม่บางคนอาจจะรู้สึกอยากกินของเปรี้ยวหรือของหมักดองเป็นพิเศษ โดยเฉพาะผลไม้หมักดองที่อยากกินจนน้ำลายสอแถมหาซื้อง่าย แต่เดี๋ยวก่อน ต้องระวังไว้ให้ดีนะคะ เพราะผลไม้หมักดองไม่ดีต่อสุขภาพครรภ์ของคุณแม่เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ เพราะว่าเป็นอาหารรสจัดและมีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหากหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะ
8.ฝรั่งดิบ
ถึงแม้ว่าฝรั่งจะเป็นผลไม้ที่ให้วิตามินซีสูงมากก็จริงแต่การกินฝรั่งจะทำให้เกิดอาการท้องอืดได้ง่าย เพราะในฝรั่งมีแป้งที่เป็นคาร์โบไฮเดรตทำให้ใช้เวลาย้อยนานหากแม่ท้องเผลอกินมากก็จะทำให้รู้สึกอึดอัดแน่นท้อง ท้องอืด และไม่สบายตัวได้