ใจหมา ไม่กล้าสู้! เสรีพิศุทธ์ เดือด ด่าตำรวจบุรีรัมย์ ปมทวงคืนที่ดินเขากระโดง

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ลงพื้นที่ติดตามกรณีข้อพิพาทที่ดินเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2569 พร้อมแสดงความไม่พอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อย่างรุนแรง โดยระบุว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายควรแสดงบทบาทในการปกป้องทรัพย์สินของรัฐและผลประโยชน์ของประชาชนมากกว่าที่เป็นอยู่
ระหว่างการลงพื้นที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ได้วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของตำรวจบุรีรัมย์ด้วยถ้อยคำรุนแรง โดยกล่าวว่าการไม่ดำเนินการอย่างจริงจังต่อปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณจากภาษีของประชาชน พร้อมตั้งคำถามถึงความจำเป็นในการดำรงอยู่ของเจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ตนเองยังรับราชการตำรวจ โดยระบุว่าสถานการณ์ลักษณะนี้แทบไม่เกิดขึ้นในอดีต พร้อมแสดงความกังวลต่อสิ่งที่มองว่าเป็นความอ่อนแอของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดูแลรักษาทรัพย์สินของรัฐและสมบัติของแผ่นดิน
การลงพื้นที่ครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาพื้นที่เขากระโดง ซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในมิติของการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ การบังคับใช้กฎหมาย และการคุ้มครองผลประโยชน์สาธารณะ