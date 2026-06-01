วิธีทำให้ห้องเย็นขึ้น!!
วิธีทำให้ห้องเย็นขึ้น!! ด้วย พัดลม ตั้งพื้น เครื่องใช้ไฟฟ้ายอดนิยม พัดลม ตั้งพื้น ควรหันหน้าเข้าหรือออกนอกห้อง
พัดลม ตั้งพื้น เครื่องใช้ไฟฟ้ายอดนิยมที่เราเชื่อว่าหลายคนจะต้องมีอยู่ที่บ้านกันอย่างแน่นอน เพราะนอกจากเครื่องปรับอากาศแล้ว พัดลมก็เป็นเครื่องทำความเย็นที่ช่วยประหยัดไฟได้ดีทีเดียว อีกทั้งลมเย็นที่ได้ยังเป็นลมเย็นแบบธรรมชาติ แต่ทราบหรือไม่ว่าการทำให้ห้องเย็นด้วยพัดลมนั้นจะต้องหันหน้าพัดลมไปทางไหน ต้องหันเข้าหรือหันออก และควรตั้งพัดลมไว้ตรงไหนถึงจะทำให้ห้องเย็นได้มากกว่ากัน ไปหาคำตอบกันเลย
วิธีทำให้ห้องเย็นขึ้น ควรหันพัดลมเข้าหรือออกดี
การทำให้ห้องเย็นขึ้นด้วยพัดลมแบบตั้งพื้นมีอยู่ 2 เทคนิคด้วยกัน โดยขอแบ่งตามสภาพอากาศเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่อากาศด้านนอกเย็นกว่าด้านใน และช่วงที่อากาศด้านนอกร้อนกว่าด้านใน
สำหรับช่วงที่อากาศด้านนอกเย็นกว่าด้านใน
ได้แก่ ช่วงเย็นหรือช่วงกลางคืน การทำให้ห้องเย็นขึ้นด้วยพัดลม คือ การเปิดหน้าต่างหรือประตูห้องออก จากนั้นนำพัดลมไปตั้งไว้ที่หน้าต่าง โดยให้หันหน้าพัดลมออกไปด้านนอกเพื่อระบายความร้อนออกและในขณะเดียวกันลมเย็นจากด้านนอกก็จะพัดสวนเข้ามาในห้อง ทำให้ห้องเย็นขึ้นได้ ซึ่งในการใช้งานควรม้วนผ้าม่านเก็บให้เรียบร้อยเสียก่อนเพื่อป้องกันผ้าม่านเข้าไปในใบพัดของพัดลม
สำหรับช่วงที่อากาศด้านนอกร้อนกว่าด้านใน
เช่น ตอนกลางวัน จะใช้คนละวิธีกับตอนเย็นหรือตอนกลางคืน โดยต้องเริ่มจากการระบายอากาศในห้องออกก่อนเพื่อทำให้ห้องเย็นขึ้นโดยการเปิดหน้าต่างหรือประตู แล้วนำพัดลมไปตั้งไว้ข้างหน้าต่างหรือประตู หันหน้าพัดลมออกไปทางด้านนอกเพื่อดูดความร้อนประมาณ 10 – 15 นาที จากนั้นนำพัดลมไปตั้งไว้ในฝั่งที่ไม่โดดแดดและเลือกเปิดประตูหรือหน้าต่างที่อยู่ในฝั่งที่ไม่โดนและปิดฝั่งที่โดดแดด หันหน้าพัดลมเข้าห้องเปิดส่ายประมาณ 10 นาทีเพื่อให้ผนังห้องเย็นขึ้น วิธีนี้จะช่วยให้บรรยากาศในห้องเย็นขึ้นได้
5 เคล็ดลับทำให้ห้องเย็นและการเลือกทำเลตั้งพัดลม
1.ควรระบายความร้อนในห้องออกก่อน
โดยเฉพาะกับห้องนอนที่เป็นห้องปิดมิด จึงเป็นเรื่องปกติที่จะร้อนเปิดเมื่อเข้าไปใหม่ ๆ เราจึงควรระบายความร้อนก่อนเข้าใช้งานด้วยการเปิดพัดลมแบบตั้งพื้นหันหน้าออกนอกหน้าต่างเพื่อระบายอากาศออก
2.ควรเปิดหน้าต่างหรือประตูขณะเปิดพัดลมเพื่อถ่ายเทอากาศ
เพราะหน้าต่างและประตูเป็นทางลมที่มีลมพัดเข้ามาอยู่ตลอดเวลา การตั้งพัดลมไว้ข้างหน้าต่างหรือประตูจึงช่วยระบายอากาศในห้องได้ดี ช่วยให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
3.ตั้งพัดลมไว้ในฝั่งที่ไม่โดดแดดหรือมีแสงแดดส่องถึง
หากเปิดพัดลมช่วงกลางวัน ควรเลือกเปิดในทิศที่ไม่โดดแดดหรือมีแสงแดดส่องถึง เพราะจะทำให้ร้อนขึ้นได้ ควรเปิดใช้ในทิศที่ร่มและไม่เปิดติดผนังจนเกินไปเพราะจะทำให้พัดลมดูดความร้อนจากผนังออกมา
4.หากใช้เทคนิคการทำให้ห้องเย็นควรเลือกให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในแต่ละช่วง
การเปิดพัดลมออกนอกหน้าต่างหรือนอกประตูเพื่อทำให้ห้องเย็นขึ้นควรทำในช่วงที่อากาศด้านนอกเย็นกว่าด้านใน เพราะหากอากาศด้านนอกร้อนกว่าในห้องก็เท่ากับว่าเรากำลังดูดลมร้อนเข้ามาในห้องแทน การใช้เทคนิคนี้จึงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละช่วง
5.เปิดพัดลมตอนเปิดเครื่องปรับอากาศเพื่อช่วยให้ห้องเย็นขึ้น
สำหรับบ้านที่มีเครื่องปรับอากาศและอยากให้ห้องเย็นเร็วขึ้นสามารถเปิดพัดลมช่วยได้ โดยการเปิดพัดลมพร้อมกับการเปิดเครื่องปรับอากาศและตั้งอุณหภูมิให้สูงขึ้น 1 – 2 องศา เพื่อให้ห้องทำความเย็นได้ตามที่ต้องการ จะทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานน้อยลง ส่วนทิศที่ควรตั้งพัดลมคือใต้เครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ลมถ่ายเทไปในทิศเดียวกัน และไม่ควรเปิดพัดลม