“ทราย สมุทร” ตอกกลับชาวเน็ตแรง! ซัดปมถามถึงคุณตา ลั่นไม่ยอมให้ใครเหยียบศักดิ์ศรี

กลายเป็นอีกประเด็นที่ถูกจับตาอย่างต่อเนื่องสำหรับ “ทราย สมุทร” หรือ “ทราย สก๊อต” ที่ตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์ ท่ามกลางความสนใจของสังคมที่ยังติดตามความเคลื่อนไหวของเจ้าตัวอย่างใกล้ชิด โดยล่าสุด ทรายได้ออกมาเปิดใจระหว่างให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายในงาน Final MGI All Star เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเจ้าตัวได้รับหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินในงานดังกล่าว
ระหว่างการให้สัมภาษณ์ ทรายถูกถามถึงกรณีที่มีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียรายหนึ่งแสดงความคิดเห็นในลักษณะพาดพิงถึงคุณตาของเขา พร้อมตั้งคำถามว่า “คุณตาจะภูมิใจกับสิ่งที่มึงทำหรือเปล่า” ซึ่งทรายตอบกลับอย่างตรงไปตรงมาว่า หากคุณตาของตนยังมีชีวิตอยู่ เหตุการณ์ความขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นคงไม่ปล่อยให้ลุกลามหรือบานปลายมาถึงจุดนี้ พร้อมย้ำว่าคุณตาคงไม่ต้องการเห็นตนเองยอมจำนนต่อแรงกดดันหรือการโจมตีจากบุคคลอื่น
คำตอบดังกล่าวกลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์ เนื่องจากเป็นการแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนต่อกระแสวิจารณ์ที่ถาโถมเข้ามาในช่วงที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน ทรายยังเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีความเกี่ยวกับบ้านพักที่หัวหิน โดยระบุว่าศาลได้นัดพิจารณาคดีในวันที่ 10 มิถุนายนนี้ ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีทั้งตัวเขา คุณแม่ และพี่ชาย เข้าให้การในฐานะพยาน โดยเจ้าตัวยอมรับว่ายังไม่ทราบว่าบทสรุปของเรื่องราวจะออกมาในทิศทางใด และกำลังรอติดตามกระบวนการยุติธรรมอย่างใกล้ชิด
ก่อนหน้านี้ ประเด็นเกี่ยวกับทรายได้รับความสนใจจากสังคมเป็นวงกว้าง หลังครอบครัวภิรมย์ภักดีออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนไม่สนับสนุนความรุนแรงภายในครอบครัว ก่อนที่เรื่องราวจะเงียบลงไปช่วงหนึ่ง กระทั่งล่าสุดทรายได้โพสต์ข้อความผ่าน Instagram Story เปิดเผยว่าพบเห็นบุคคลซึ่งเคยเป็นเพื่อนบนเฟซบุ๊กส่วนตัวของเขามานานหลายปี กลับโพสต์ข้อความในเชิงเสียดสีและโจมตีตนเองอย่างต่อเนื่อง จนทำให้เจ้าตัวต้องออกมาแสดงความรู้สึกต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวล่าสุดของทรายยังคงได้รับความสนใจจากผู้ติดตามจำนวนมาก โดยเฉพาะประเด็นคดีบ้านหัวหินที่กำลังจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในเดือนหน้า ซึ่งหลายฝ่ายกำลังจับตาว่าผลลัพธ์ของคดีจะส่งผลต่อความขัดแย้งที่ดำเนินมาอย่างยาวนานอย่างไรต่อไป