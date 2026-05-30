“ฮุน มาเนต” โพสต์เดือด 5 ข้อ โต้ชาวเน็ตไทย ยันเรียน West Point ในนามกัมพูชา ไม่เคยใช้โควตากองทัพไทย

30 พฤษภาคม 2569 พล.อ. ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงอย่างละเอียดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากชาวไทยจำนวนหนึ่งที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์รำลึกครบรอบ 27 ปี การสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารสหรัฐฯ West Point โดยมีการกล่าวอ้างว่าเขาได้รับโอกาสเข้าศึกษาผ่านโควตาที่จัดสรรให้กับกองทัพไทย
ผู้นำกัมพูชาระบุว่า ที่ผ่านมาเคยมีการกล่าวอ้างลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นหลายครั้ง แต่ไม่เคยตอบโต้ เนื่องจากมองว่าไม่จำเป็น อย่างไรก็ตาม ครั้งนี้ตัดสินใจออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการเพื่อยุติความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้น โดยยืนยันอย่างหนักแน่นว่าไม่เคยได้รับสิทธิ์เข้าเรียนที่ West Point ผ่านโควตาของกองทัพไทยแต่อย่างใด
ฮุน มาเนต อธิบายว่า สหรัฐอเมริกามีศักยภาพเพียงพอในการมอบทุนและจัดสรรที่นั่งให้กับประเทศต่างๆ ได้โดยตรง จึงไม่มีเหตุผลที่จะนำโควตาของประเทศหนึ่งไปมอบให้กับผู้สมัครจากอีกประเทศหนึ่ง พร้อมย้ำว่าการจัดสรรโควตาให้ประเทศใดและจำนวนเท่าใดนั้น เป็นอำนาจของสหรัฐอเมริกาแต่เพียงผู้เดียว ขณะที่ประเทศที่ได้รับโควตาไม่มีสิทธิ์โอนหรือส่งต่อให้ประเทศอื่น
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีกัมพูชายังระบุว่า เอกสารการศึกษาจาก West Point ของตนแสดงสถานะชัดเจนว่าเป็นนักเรียนนายทหารจากกัมพูชา ไม่ใช่จากประเทศอื่น พร้อมอธิบายขั้นตอนการคัดเลือกนักเรียนนายทหารต่างชาติว่า ผู้สมัครจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากกระทรวงกลาโหมของประเทศตนเอง และได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศนั้น
เขาเปิดเผยว่า ในปี 2538 ได้รับการเสนอชื่อจากกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และได้รับการรับรองจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกัมพูชา ไม่ใช่จากกระทรวงกลาโหมไทยหรือสถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย จึงเป็นหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจนว่าโควตาที่ใช้ศึกษาต่อเป็นโควตาที่สหรัฐฯ จัดสรรให้กัมพูชาโดยตรง
ฮุน มาเนต ยังแนะนำให้ผู้ที่ยังมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อเท็จจริงจากกระทรวงกลาโหมไทย สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย หรือแม้แต่โรงเรียนนายทหาร West Point โดยตรง เพื่อพิสูจน์ว่ามีกรณีที่ประเทศไทยเคยเสนอชื่อหรือรับรองนักเรียนนายทหารชาวกัมพูชาเข้าเรียนแทนผู้สมัครชาวไทยหรือไม่ ซึ่งเขาระบุว่าเชื่อมั่นว่าไม่เคยมีเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้น
ท้ายที่สุด ผู้นำกัมพูชาแสดงความหวังว่าคำชี้แจงครั้งนี้จะช่วยยุติความเข้าใจผิดที่แพร่สะพัดมาเป็นเวลานาน และทำให้ข้อกล่าวหาว่าเขาเคยใช้โควตาของกองทัพไทยเพื่อเข้าศึกษาที่ West Point สิ้นสุดลงเสียที