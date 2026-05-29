อธิบดีกรมการปกครองแจงปมแชตหลุด ไม่ทราบใครส่งข้อความ “ช่วยน้ำเงินด้วย” ย้ำโยกย้ายข้าราชการไม่เกี่ยวการเมือง

ความขัดแย้งภายในกรมการปกครองที่กำลังเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองยังคงทวีความเข้มข้น หลังกรณีนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดจังหวัดภูเก็ต ออกมาร้องเรียนว่าได้รับความไม่เป็นธรรมจากการถูกย้ายไปช่วยราชการ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีแรงจูงใจทางการเมืองอยู่เบื้องหลัง โดยมีการเผยแพร่ข้อความแชตไลน์ที่ระบุข้อความว่า “ช่วยน้ำเงินด้วย” ในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมา จนนำไปสู่การตั้งคำถามต่อความเป็นกลางของผู้บริหารกรมการปกครอง
ล่าสุด นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ออกมาชี้แจงอย่างชัดเจนว่าไม่เคยส่งข้อความดังกล่าว และไม่ทราบที่มาของข้อความที่ถูกนำมาเผยแพร่ โดยยืนยันว่าบัญชีไลน์ของตนเปิดเป็นสาธารณะและมีการเชื่อมต่อใช้งานผ่านอุปกรณ์หลายเครื่อง ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงโทรศัพท์มือถือส่วนตัวเครื่องเดียว จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าข้อความดังกล่าวเกิดขึ้นจากใครหรืออุปกรณ์ใด แต่ยืนยันหนักแน่นว่าไม่เคยเป็นผู้ส่งข้อความดังกล่าวอย่างแน่นอน
อธิบดีกรมการปกครองยังระบุว่า ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ผ่านมา ไม่เคยใช้อำนาจหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใด และมองว่าการนำประเด็นดังกล่าวมาเผยแพร่ในช่วงเวลานี้ มีลักษณะเป็นความพยายามทำลายความน่าเชื่อถือของตนและกรมการปกครอง โดยเฉพาะภายหลังที่หน่วยงานได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเสนอข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเส้นทางการเงินของข้าราชการบางรายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และเป็นไปอย่างเข้มข้น
สำหรับกรณีข้อกล่าวหาที่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจำนวน 5 รายถูกโยกย้ายเนื่องจากไม่ตอบสนองต่อแรงกดดันทางการเมืองนั้น นายนฤชายืนยันว่าไม่เป็นความจริง โดยในจำนวนดังกล่าวมีนายอำเภอ 4 รายที่รับทราบเหตุผลและกรอบระยะเวลาการย้ายมาช่วยราชการเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเป็นอย่างดี และสามารถกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เดิมได้ตามกำหนด ขณะที่ผู้ที่ออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนมีเพียงปลัดจังหวัดภูเก็ตเท่านั้น
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส ทั้งในประเด็นการโยกย้ายข้าราชการและที่มาของข้อความแชตที่ถูกเผยแพร่ ซึ่งกำลังกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นทางการเมืองที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง และอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อระบบราชการและกระบวนการบริหารงานภาครัฐในระยะต่อไป