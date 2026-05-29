6 ท่าต้องห้าม เมื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำรวจยุคใหม่ต้องสมาร์ท
กองกำกับการอารักขา 1 ได้เผยแพร่กฎใหม่สำหรับตำรวจในสังกัด โดยเป็นกฎเหล็ก 6 ท่าต้องห้ามสำหรับตำรวจเพื่อให้การปฏิบัติหน้า เพื่อให้เป็นไปอย่างมีระเบียบวินัยและดูสง่างาม
โดยตำรวจในเครื่องแบบทุกนายจะต้องหลีกเลี่ยงท่าทางเหล่านี้
1.ห้ามยืนกอดอก
2.ห้ามยืนเท้าเอว
3.ห้ามยืนล้วงกระเป๋า
4.ห้ามยืนเอามือไขว้หลัง
5.ห้ามนั่งไขว่ห้าง
6.ห้ามยืนพิงกิริยาไม่สุภาพ
โดยให้รายละเอียดเพิ่มเติมไว้ว่า
เพราะตำรวจไม่ได้เป็นแค่ “บุคคล” แต่เป็น “ภาพแทนของรัฐและกฎหมาย” ท่าทางเล็กๆ จึงส่งผลต่อความรู้สึกของประชาชนมากกว่าคนทั่วไป
ทั้ง 6 ท่าที่ห้าม ส่วนใหญ่เป็นท่าที่อาจทำให้ประชาชนรู้สึก เช่น
ดูไม่พร้อมปฏิบัติหน้าที่
ดูไม่ใส่ใจประชาชน
ดูเข้าถึงยาก หรือมีระยะห่าง
ดูไม่สง่างามในสายตาคนทั่วไป
บางท่าอาจให้ความรู้สึกเหมือน “ท้าทาย” หรือ “ไม่ให้เกียรติ” โดยไม่ตั้งใจ ตัวอย่างเช่น
ยืนกอดอก → อาจรู้สึกว่าปิดกั้น ไม่เปิดรับ
ยืนเท้าเอว→ ก็ดูกดดันหรือใช้อารมณ์
ล้วงกระเป๋า → ดูไม่กระตือรือร้น
พิงกำแพง/นั่งไขว่ห้าง → ดูสบายเกินไปขณะปฏิบัติหน้าที่
แม้บางครั้งผู้ปฏิบัติอาจไม่ได้มีเจตนาไม่ดี แต่ “ภาพที่ประชาชนเห็น” คือสิ่งสำคัญ เพราะความเชื่อมั่นเริ่มจากภาพลักษณ์ การวางตัว และกิริยาก่อนคำพูดเสมอ
ดังนั้นแนวคิดของ 6 ท่านี้ จริง ๆ คือการทำให้ตำรวจ
ดูพร้อม
ดูสุภาพ
ดูน่าเชื่อถือ
และสร้างความรู้สึกว่าประชาชนสามารถเข้าหาได้
วินัยภายนอก อาจดูเป็นรายละเอียดเล็กน้อย แต่สำหรับงานอารักขาและงานบริการประชาชน มันสะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพของทั้งองค์กรครับ