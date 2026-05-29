ประจำเดือนขาด แต่ไม่ท้อง เกิดจากอะไร
ผู้หญิงหลายคนประสบปัญหาประจำเดือนมาไม่ตรงเวลา แต่ที่สร้างความกังวลใจเป็นอย่างมากคือ ประจำเดือนขาด หายหลายเดือน ทั้งที่ตรวจการตั้งครรภ์ก็ไม่มีการตั้งครรภ์แต่อย่างใด สาเหตุนั้นเกิดได้หลายสาเหตุ ซึ่งการรักษาจะขึ้นกับสาเหตุนั้น ๆ
ภาวะขาดประจำเดือน
เป็นปัญหาที่พบบ่อยในหญิงวัยเจริญพันธ์ุ ซึ่งแบ่งออกเป็นสอง กลุ่มใหญ่
1.ภาวะขาดประจำเดือนตั้งเเต่เเรกสาว
2.ภาวะขาดประจำเดือนเคยมีประจำเดือนมาเเล้ว แต่กลับมาหายไปนานหลายเดือน
สาเหตุและการรักษา
•เกิดจากสาเหตุไข่ไม่ตก ออกมาจากรังไข่ พบได้บ่อยในหญิงวัยรุ่น เเละวัยผู้ใหญ่ การรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้คือ ให้ยาฮอร์โมนกลุ่มโปรเจสเตอร์โรนกิน ก็จะมีประจำเดือนออกมาตามปกติ
•เกิดจาก รังไข่ หยุดทำงานก่อนวัยอันควร ถ้ารังไข่หยุดทำงานก่อนอายุ 30 ปี จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาเพื่อหาสาเหตุ และรักษาตามสาเหตุ โดยแพทย์จะทำการเจาะเลือดดูโครโมโซม ว่ามีโครโมโซมวาย (Chromosome Y) ไหม ถ้าพบว่ามี ต้องทำการตัดรังไข่ออกสองข้าง เพราะถ้าเก็บไว้ จะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งรังไข่ได้ ร่วมกับการได้รับฮอร์โมนชดเชย ไประยะหนึ่ง
•เกิดจากความผิดปกติ ของต่อมใต้สมอง (Pituitary gland) มี่พบบ่อยคือ เป็นเนื้องอก ที่ต่อมใต้สมอง ซึ่งนอกจากจะไม่มีประจำเดือนเเล้ว มักจะมีปัญหาน้ำนมไหลออกมาทั้งๆที่ไม่ได้อยู่ในช่วงให้นมบุตร ในกรณีนี้แพทย์จะทำการเจาะเลือดหาระดับฮอร์โมนโปรเเลคติน ถ้าพบว่ามีระดับสูงไม่เกิน 100ng/ml ไม่ต้องตรวจเพิ่ม เเต่ถ้าระดับโปรแลคตินในเลือดสูงเกิน 100ng/ml ต้องทำการตรวจเพิ่มเติมด้วยเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เพื่อดูว่ามีเนื้องอกที่ต่อมใต้สมองหรือไม่
•สาเหตุสุดท้ายเกิดจากความเครียด การออกกำลังกายหนักเกินไป การอดอาหาร ซึ่งเกิดการทำงานที่ผิดปกติที่ต่อมเหนือสมอง (Hypothalamus) ซึ่งในกลุ่มนี้มักไม่มีเนื้องอกที่สมองร่วม