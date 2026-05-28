ควายเผือกทรัมป์ รอดถูกเชือดวันอีดิ้ลอัฎฮา รัฐบาลบังกลาเทศสั่งย้ายเข้าสวนสัตว์แห่งชาติ

รัฐบาลบังกลาเทศมีคำสั่งระงับการเชือดควายเผือกหายากที่ถูกตั้งชื่อว่า “โดนัลด์ ทรัมป์” ในช่วงก่อนพิธีบูชายัญเทศกาลอีดิ้ลอัฎฮาเพียงไม่กี่ชั่วโมง พร้อมสั่งย้ายไปดูแลต่อยังสวนสัตว์แห่งชาติในกรุงธากา หลังสัตว์ตัวดังกล่าวกลายเป็นกระแสไวรัลและได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศอย่างล้นหลาม
รายงานระบุว่า ควายเผือกเพศผู้ตัวนี้มีน้ำหนักเกือบ 700 กิโลกรัม และถูกตั้งชื่อว่า “โดนัลด์ ทรัมป์” เพราะมีขนสีบลอนด์ทองบริเวณศีรษะคล้ายทรงผมอันเป็นเอกลักษณ์ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ จนกลายเป็นจุดสนใจในตลาดซื้อขายปศุสัตว์ช่วงเทศกาลสำคัญของชาวมุสลิมในบังกลาเทศ
เดิมทีควายตัวดังกล่าวถูกขายให้ผู้ซื้อรายหนึ่งเพื่อเตรียมเข้าสู่พิธีเชือดพลีทานในเทศกาลอีดิ้ลอัฎฮา ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งการเสียสละที่ชาวมุสลิมทั่วโลกให้ความสำคัญ และในบังกลาเทศคาดว่ามีปศุสัตว์มากกว่า 12 ล้านตัวถูกเชือดในช่วงเทศกาลปีนี้ อย่างไรก็ตาม หลังภาพและคลิปวิดีโอของ “ทรัมป์” ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์จนกลายเป็นไวรัล ผู้คนจำนวนมากต่างเดินทางมาชมและถ่ายภาพ จนรัฐบาลตัดสินใจเข้าดำเนินการอย่างเร่งด่วน
นายซาลาฮุดดิน อาห์เมด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบังกลาเทศ มีคำสั่งให้ระงับการเชือดควายตัวนี้ พร้อมคืนเงินแก่ผู้ซื้อ และให้นำตัวไปดูแลต่อที่สวนสัตว์แห่งชาติ โดยเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า การตัดสินใจดังกล่าวเกิดจากความกังวลด้านความปลอดภัย รวมถึงกระแสความสนใจจากสาธารณชนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ด้านนายเซีย อุดดิน มฤธา อดีตเจ้าของฟาร์ม เปิดเผยว่า น้องชายของเขาเป็นผู้ตั้งชื่อ “ทรัมป์” ให้ควายตัวนี้ เพราะสะดุดตากับขนสีทองบริเวณหัว พร้อมระบุว่าควายเผือกตัวนี้มีนิสัยเชื่อง สุภาพ และต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งการอาบน้ำและให้อาหารอย่างสม่ำเสมอ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในกรุงธากาซึ่งรับผิดชอบการดูแลชั่วคราว เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ประสานให้นำควายตัวดังกล่าวออกจากพื้นที่ เนื่องจากเป็นสัตว์หายาก อีกทั้งยังมีอายุไม่มากและสามารถเลี้ยงดูต่อไปได้อีกหลายปี
ทางด้านนายอาติกูร์ เราห์มาน เจ้าหน้าที่สวนสัตว์แห่งชาติบังกลาเทศ ยืนยันว่า ได้จัดพื้นที่ดูแลเฉพาะสำหรับควายเผือกตัวนี้ พร้อมมอบหมายผู้ดูแลประจำ และจะเข้าสู่กระบวนการกักโรคตามมาตรฐานเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ก่อนเปิดให้ประชาชนเข้าชมอย่างเป็นทางการ
นักวิเคราะห์ในบังกลาเทศมองว่า นอกจากความหายากของควายเผือกแล้ว ชื่อ “โดนัลด์ ทรัมป์” ยังเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้สัตว์ตัวนี้กลายเป็นประเด็นพูดถึงในวงกว้าง และอาจเป็นเหตุผลที่ช่วยให้มันรอดพ้นจากพิธีบูชายัญในครั้งนี้