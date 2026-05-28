10 ประเภทอาหารฟังก์ชัน โดดเด่นในสายตาผู้บริโภค

1.อาหารหมัก (Fermented Foods)
เช่น กิมจิ และคอมบูชา ซึ่งมีจุลินทรีย์ช่วยปรับสมดุลลำไส้และส่งผลดีต่อสมอง
2.โซดาพรีและโพรไบโอติก
ตลาดเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ทดแทนน้ำอัดลมแบบเดิม
3.น้ำต้มกระดูก (Bone broth)
อุดมด้วยกรดอะมิโนช่วยบำรุงข้อต่อและเยื่อบุลำไส้
4.ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่
เป็นแหล่งรวมสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อสุขภาพหัวใจและการเผาผลาญ
5.อะโวคาโด
ให้ไขมันดี ช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดและสนับสนุนการควบคุมน้ำหนัก
6.เมล็ดพืช
เช่น เมล็ดเจีย ให้กากใย โปรตีนพืช และกรดไขมันโอเมก้า-3
7.เครื่องเทศ
เช่น ขมิ้นและขิง มีสรรพคุณต้านการอักเสบและช่วยระบบย่อยอาหาร
8.ถั่วเปลือกแข็ง
เช่น อัลมอนด์ ให้สารอาหารบำรุงหัวใจและช่วยเพิ่มเนื้อสัมผัสที่ดีในอาหาร
9.กรีกโยเกิร์ต
ผสานจุดเด่นทั้งการให้โปรตีนสูงและการดูแลระบบทางเดินอาหาร
10.เห็ด
มีเบต้ากลูแคนช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและบรรเทาความเครียด