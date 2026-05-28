เปิดเบอร์ "ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม." คนที่ 18

ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. จับสลากหมายเลขประจำตัวสำหรับใช้หาเสียง โดยผลการจับสลากมีดังนี้
• เบอร์ 1 ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี (อิสระ)
• เบอร์ 2 สมัย ละเลิศ (อิสระ)
• เบอร์ 3 พงษ์ศักดิ์ พัวพรพรหม (อิสระ)
• เบอร์ 4 ประทีป วัลลภเกษม (อิสระ)
• เบอร์ 5 อนุชา บูรพชัยศรี (ประชาธิปัตย์)
• เบอร์ 6 พิศาล กิตติเยาวมาลย์ (อิสระ)
• เบอร์ 7 ภาสพงศ์ ไชยวิริญะวาณิชย์ (กลุ่มกรุงเทพฯบินได้)
• เบอร์ 8 วีรพจน์ ลือประสิทธิ์กุล (อิสระ)
• เบอร์ 9 ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ)
• เบอร์ 10 ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร “ดร.โจ” (พรรคประชาชน)
• เบอร์ 11 ประยูร ครองยศ (อิสระ)
• เบอร์ 12 พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช (พรรคเศรษฐกิจ)
• เบอร์ 13 คมสัน พันธุ์วิชาติกุล “ดร.โจ้” (อิสระ)
• เบอร์ 14 มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข (อิสระ)
.
อย่างไรก็ตามหลังจากว่าที่ผู้สมัครจับสลากได้หมายเลขแล้วทั้งหมดก็ได้ยื่นใบสมัคร หลักฐานการรับสมัครพร้อมชำระค่าสมัครจำนวน 50,000 บาท เมื่อสมัครแล้วเสร็จ ก็ได้เดินทางออกไปพบกับผู้สนับสนุนและเดินสายหาเสียงเลือกตั้งทันที