“เสรีพิศุทธ์” ประกาศบุกบุรีรัมย์ 1 มิ.ย. นัดพบ “เนวิน” ก่อนแจ้งความครอบครัวชิดชอบ

28 พฤษภาคม 2569 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ประกาศกำหนดการเดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน ท่ามกลางกระแสจับตาทางการเมืองจากกรณีข้อพิพาทที่ดินเขากระโดง โดยระบุว่า เวลา 10.00 น. จะเดินทางไปพบ นายเนวิน ชิดชอบ พร้อมข้อความว่า “ขอให้มาพบคุยอย่างลูกผู้ชาย” ก่อนจะเดินทางต่อในเวลา 11.00 น. ไปยังกองบังคับการ เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายเนวินและครอบครัว
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลัง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์เดินหน้าเปิดประเด็นตรวจสอบกรณีที่ดินเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นข้อพิพาทที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องในสังคมการเมืองไทย โดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยออกมาระบุถึงแนวทางการดำเนินการทางกฎหมาย ทั้งการยื่นเรื่องต่อองค์กรอิสระ และการลงพื้นที่เพื่อแจ้งความในจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยตนเอง ทำให้โพสต์ล่าสุดยิ่งเพิ่มแรงสั่นสะเทือนต่อประเด็นนี้ โดยเฉพาะเมื่อชื่อของนายเนวินและครอบครัวถูกระบุโดยตรงในถ้อยแถลงของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์
หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้เฟซบุ๊กจำนวนมากเข้าไปแสดงความเห็น ส่วนใหญ่ให้กำลังใจ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ พร้อมเรียกร้องให้เดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจัง บางส่วนเสนอให้มีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเข้าร่วมทำสำนวนเพื่อสร้างความมั่นใจ ขณะที่อีกหลายความเห็นตั้งข้อสังเกตว่า การไปพบกับนายเนวินก่อนแจ้งความอาจไม่ได้เกิดขึ้นจริง หรืออาจควรดำเนินการแจ้งความก่อนแล้วจึงเปิดทางพูดคุยภายหลัง
ประเด็นเขากระโดงถือเป็นหนึ่งในเรื่องอ่อนไหวทางการเมือง เพราะเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นทางกฎหมายและการเมืองหลายครั้ง โดยเฉพาะในช่วงที่ชื่อของตระกูลชิดชอบและเครือข่ายการเมืองบุรีรัมย์ถูกจับตามองจากสังคม การประกาศเดินทางเข้าพื้นที่ของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์จึงไม่ได้เป็นเพียงความเคลื่อนไหวส่วนบุคคล แต่ยังถูกมองว่าเป็นการยกระดับแรงกดดันทางการเมืองต่อกลุ่มอำนาจในพื้นที่โดยตรง
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาและการดำเนินการต่างๆ ยังต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม และผู้ถูกกล่าวหายังคงมีสิทธิชี้แจงข้อเท็จจริงตามกฎหมาย ขณะที่สังคมกำลังจับตาว่า ในวันที่ 1 มิถุนายน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์จะได้พบกับนายเนวินตามที่ประกาศไว้หรือไม่ และการเข้าแจ้งความที่กองบังคับการจังหวัดบุรีรัมย์จะนำไปสู่การดำเนินคดีในขั้นตอนใดต่อไป