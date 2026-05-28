ดราม่า 21 ล้านเสียง! โบว์ ณัฏฐา โพสต์แรง ปมประชามติรัฐธรรมนูญ เจอถล่มกลับสนั่นโซเชียล

บรรยากาศการเมืองบนโลกออนไลน์กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง หลัง โบว์ ณัฏฐา มหัทธนา นักกิจกรรมทางการเมืองและอดีตพิธีกรข่าวชื่อดัง ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประชามติรัฐธรรมนูญ พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงจำนวนผู้ลงคะแนน “เห็นชอบ” กว่า 21 ล้านเสียง จนเกิดกระแสถกเถียงอย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์ ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับมุมมองดังกล่าว
โพสต์ต้นทางของโบว์ ณัฏฐา ระบุว่า ก่อนจะคาดหวังว่าคะแนน 21 ล้านเสียงจะกลายเป็นฐาน Vote No ในการทำประชามติครั้งถัดไป ควรประเมินสถานการณ์ตามความเป็นจริงเสียก่อน เพราะในจำนวนผู้ลงคะแนนทั้งหมดนั้น อาจมีคนจำนวนมากที่ไม่ได้เข้าใจเรื่องรัฐธรรมนูญอย่างลึกซึ้ง โดยเธอมองว่า ธรรมชาติของประชามติประเทศไทย มักมีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้ติดตามรายละเอียดทางการเมือง และมีแนวโน้มจะลงคะแนน “เห็นชอบ” มากกว่าปฏิเสธ
เจ้าตัวยังระบุด้วยว่า แม้ส่วนตัวจะรู้สึกดีใจกับจำนวนเสียงเห็นชอบที่เกิดขึ้น แต่ก็ไม่คิดว่าคนทั้งหมดต้องการรัฐธรรมนูญในรูปแบบเดียวกัน พร้อมทิ้งท้ายว่า เลิกหลอกตัวเองเมื่อไหร่ ก็จะเลือกวิธีใหม่ได้เอง ซึ่งข้อความดังกล่าวกลายเป็นชนวนสำคัญที่ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงในเวลาต่อมา
ภายหลังโพสต์เผยแพร่ออกไป ผู้ใช้งานโซเชียลจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นตอบโต้ โดยบางส่วนมองว่าเป็นเพียงการวิเคราะห์เชิงการเมืองที่สามารถถกเถียงกันได้ ขณะที่อีกจำนวนไม่น้อยมองว่าถ้อยคำดังกล่าวมีลักษณะดูถูกประชาชน และลดทอนคุณค่าของเสียงผู้ลงประชามติ
คอมเมนต์จำนวนมากสะท้อนความไม่พอใจต่อการใช้คำว่า “คนไม่รู้เรื่อง” โดยชี้ว่าในปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ทางการเมืองได้มากกว่าในอดีต อีกทั้งหลายคนที่ลงคะแนนเห็นชอบ อาจไม่ได้เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญเดิม แต่ต้องการให้เกิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมากกว่าเดิม
บางความคิดเห็นระบุว่า การเหมารวมว่าคนที่ลงคะแนนเห็นชอบไม่เข้าใจรัฐธรรมนูญ เป็นข้อสันนิษฐานที่ไม่มีหลักฐานรองรับ และอาจกระทบต่อหลักการประชาธิปไตยซึ่งควรเคารพเสียงของประชาชนทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม ขณะเดียวกัน ยังมีผู้ใช้งานบางส่วนที่ออกมาเห็นด้วยกับมุมมองของโบว์ ณัฏฐา โดยมองว่าประชามติไทยในอดีตได้รับอิทธิพลจากกระแสสังคมและการชี้นำทางการเมืองอยู่ไม่น้อย
นอกจากนี้ ยังมีการย้อนถึงบริบทการทำประชามติในอดีต โดยหลายคนชี้ว่าบรรยากาศทางการเมืองในปี 2559 แตกต่างจากปัจจุบันอย่างมาก ทั้งในเรื่องเสรีภาพการแสดงความคิดเห็น พื้นที่สื่อ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ขณะที่บางฝ่ายเชื่อว่า หากมีการทำประชามติอีกครั้งในอนาคต ผลคะแนนอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากคนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาททางการเมืองมากขึ้น
สำหรับ ณัฏฐา มหัทธนา หรือ “โบว์ คนอยากเลือกตั้ง” เป็นที่รู้จักจากบทบาทการเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงหลังรัฐประหารปี 2557 โดยเธอเคยเป็นหนึ่งในแกนนำเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งและคืนอำนาจให้ประชาชน ก่อนจะมีบทบาทเป็นนักวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน