ไข่ชาจีน
ทำไข่ต้มสุกและไข่ต้มไม่สุกเนื้อเนียนลายหินอ่อนแสนอร่อยที่อัดแน่นไปด้วยรสชาติ {สามารถปรับให้เป็นสูตรปราศจากกลูเตนได้}
ไข่ต้มชาแบบจีนเป็นหนึ่งในของว่างที่ฉันชอบมากที่สุดตอนเด็กๆ ใช่แล้ว ในขณะที่คุณอาจจะกินมันฝรั่งทอดหรือคุกกี้เป็นของว่าง แต่ในประเทศจีน เรากินไข่ต้มเป็นของว่างกัน 🙂 ไข่ต้มชาเป็นที่นิยมมากและคุณสามารถหาซื้อได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นจากร้านขายอาหารเช้าข้างทางที่ตั้งหม้อไข่ต้มขนาดใหญ่ไว้ข้างรถเข็นตลอดเวลา หรือไข่ต้มชาปอกเปลือกบรรจุถุงขายที่เซเว่นอีเลฟเว่น
ทำไมถึงเลือกสูตรนี้
ตามธรรมเนียมแล้ว ไข่ต้มชาต้องปรุงสองครั้ง ครั้งแรกต้มจนสุกแข็ง จากนั้นนำไปหมักในน้ำหมักรสชาติเข้มข้นเป็นเวลาหลายชั่วโมง เหตุผลที่ต้องปรุงนานขนาดนั้นก็เพราะว่า เนื่องจากเป็นอาหารริมทางที่ต้องเก็บรักษาไว้ได้นานเมื่อไม่มีตู้เย็น ผลที่ได้คือไข่จะสุกเกินไปจนเหนียว แม้ว่าฉันจะชอบรสชาติของไข่ต้มชาเหล่านั้น แต่ฉันก็อยากได้ไข่ที่สุกกำลังดีแบบที่ฉันชอบ คือไข่ขาวสุกและไข่แดงเยิ้มๆ
ด้วยเหตุนี้ฉันจึงคิดค้นสูตรนี้ขึ้นมา ซึ่งจะทำให้ได้ไข่ต้มชาที่มีรสชาติอร่อยที่สุด เนื้อสัมผัสสุกกำลังดี และสามารถปรุงสุกได้ตามที่คุณต้องการ
เคล็ดลับการทำไข่ต้มยางมะตูมก็คือ ถ้าคุณแช่ไข่ไว้นานขึ้นสักสองถึงสามวัน ไข่แดงจะเริ่มข้นขึ้นและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนสวยงาม เนื้อไข่แดงจะเนียนนุ่มและรสชาติเข้มข้น ทานคู่กับก๋วยเตี๋ยวหรือข้าวสวยร้อนๆ จะรู้สึกอร่อยจนต้องบอกต่อ
วิธีทำไข่ต้มชา
1. ส่วนผสมแห้ง
คุณเพียงแค่เตรียมส่วนผสมแห้งไม่กี่อย่างเพื่อทำน้ำหมักไข่ชา ได้แก่ ถุงชาดำ แท่งอบเชย พริกเสฉวน โป๊ยกั๊ก และใบกระวาน จากนั้นนำส่วนผสมทั้งหมดไปต้มกับซีอิ๊วและน้ำเพื่อให้รสชาติเข้ากัน
ไม่มีส่วนผสมเหล่านี้ใช่ไหม? ไม่ต้องห่วง! เพียงแค่ใช้ผงเครื่องเทศห้าชนิดครึ่งช้อนชา คุณก็จะได้น้ำหมักที่อร่อยไม่แพ้กัน!
2. วิธีการตอกไข่ที่ถูกต้อง
คุณสามารถหมุนและเคาะไข่เบาๆ บนพื้นผิวแข็ง หรือใช้ด้านหลังของช้อนตอกไข่ก็ได้ ควรจับไข่อย่างระมัดระวังหากคุณทำไข่ต้มแบบไม่สุกมาก คุณต้องการให้เปลือกไข่แตกพอที่เครื่องปรุงจะซึมเข้าไปได้โดยไม่ทำให้ไข่แตกเป็นชิ้นๆ
3. เคล็ดลับในการใช้ของเหลวหมักให้น้อยที่สุด
ฉันใช้ถุงขนาดหนึ่งควอร์ตในการหมักไข่ เพื่อให้ใช้ปริมาณน้ำหมักน้อยที่สุดในการแช่ไข่ หากคุณวางแผนที่จะใช้ภาชนะแทนถุงขนาดหนึ่งควอร์ต คุณควรเพิ่มปริมาณน้ำหมักเป็นสองเท่า เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอสำหรับแช่ไข่ทั้งหมด
4. น้ำหมักที่เหลือ
น้ำหมักไข่ชา หากเก็บรักษาอย่างถูกวิธี สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง หากวางแผนที่จะใช้ซ้ำ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ช้อนที่สะอาดตักไข่ออกจากน้ำหมัก และควรต้มน้ำหมักให้เดือดแล้วปล่อยให้เย็นลงก่อนนำกลับมาใช้ครั้งต่อไป
ฉันชอบทำไข่ต้มชาครั้งละมากๆ แล้วเก็บไว้กินทีหลัง มันเข้ากันได้ดีกับอาหารเช้า เครื่องเคียงบะหมี่ และของว่างระหว่างมื้ออาหาร!
หวังว่าคุณจะชอบสูตรนี้ และขอให้สนุกกับการทำอาหารนะคะ!
