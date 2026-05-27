ศึกวาทะการเมืองออนไลน์ปะทุ “สังคม แดงโชติ” โพสต์เดือด หลัง “ปดิพัทธ์” ฟาดถ้อยคำรุนแรง

27 พฤษภาคม 2569 บรรยากาศความเคลื่อนไหวทางการเมืองบนโลกออนไลน์กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง เมื่อ นายสังคม แดงโชติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พรรคภูมิใจไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “Sangkhom Dangchot” พร้อมภาพพื้นหลังสีส้มและข้อความถ้อยคำรุนแรงเชิงการเมือง ระบุว่า “ล้มเจ้า อุ้มเทา เผาเมือง หลอกเด็ก ทิ้งเพื่อน เอาตัวรอด ดูถูกคนไทย เห็นใจคนเขมร เนรคุณแผ่นดินเกิด” ซึ่งโพสต์ดังกล่าวถูกจับตาอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศการเผชิญหน้าทางการเมืองที่เข้มข้นระหว่างขั้วอำนาจเก่าและกลุ่มการเมืองที่มีจุดยืนแตกต่างกันอย่างชัดเจน
รายงานระบุว่า ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลัง นายปดิพัทธ์ สันติภาดา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยถ้อยคำรุนแรงโจมตีฝ่ายการเมืองคู่ขัดแย้ง โดยมีข้อความว่า “เนรคุณ โกหก ซื้อเสียง หน้าด้าน คอร์รัปชัน เลีย โลภ จองหอง และกวนตีน” จนกลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างหนักในโลกออนไลน์ และจุดชนวนให้เกิดการตอบโต้จากนักการเมืองหลายฝ่าย
การโพสต์ของนายสังคมครั้งนี้ถูกตีความว่าเป็นการส่งสารทางการเมืองตอบโต้โดยตรง แม้เจ้าตัวจะไม่ได้ระบุชื่อบุคคลหรือพรรคการเมืองอย่างชัดเจนก็ตาม อย่างไรก็ตาม เนื้อหาที่ใช้ถ้อยคำเข้มข้นได้สร้างแรงกระเพื่อมบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็ว โดยมีทั้งเสียงสนับสนุนจากผู้ที่เห็นด้วยกับจุดยืนดังกล่าว และเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากอีกฝั่งที่มองว่าเป็นการใช้วาทกรรมที่ยิ่งเพิ่มความแตกแยกในสังคม
ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการเมืองไทยในยุคปัจจุบันยังคงขับเคลื่อนผ่านสมรภูมิโซเชียลมีเดียอย่างเข้มข้น ไม่เพียงเป็นพื้นที่สื่อสารกับประชาชน แต่ยังกลายเป็นเวทีปะทะทางความคิดและวาทกรรมของนักการเมือง ซึ่งในหลายครั้งข้อความสั้นเพียงไม่กี่บรรทัดกลับสร้างแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองได้อย่างมีนัยสำคัญ