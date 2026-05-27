“บอย ท่าพระจันทร์” แจงชัด ปม “โทน บางแค” ย้ำแชร์ไลฟ์ช่วยขายของ หวังให้มีเงินใช้หนี้ ไม่ได้เข้าข้างใคร

27 พฤษภาคม 2569 ท่ามกลางกระแสพูดถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ “โทน บางแค” ในโลกออนไลน์ ล่าสุด “บอย ท่าพระจันทร์” ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อชี้แจงจุดยืนของตนเองอย่างชัดเจน โดยระบุว่าการที่ตนแชร์การไลฟ์ขายสินค้าของโทน ไม่ได้มีนัยอื่นแอบแฝงหรือเป็นการเลือกยืนอยู่ข้างฝ่ายใด แต่เป็นความตั้งใจที่จะช่วยให้เจ้าตัวมีช่องทางสร้างรายได้เพื่อนำไปจัดการภาระหนี้สินของตัวเอง
ข้อความที่บอยเผยแพร่ระบุว่า “โทนเขาเป็นหนี้ เขาก็ต้องใช้หนี้ และที่ผมแชร์ให้โทนเวลาโทน Live ขายของ เพราะหวังว่าโทนจะขายของดีขึ้น จะได้เงินไปใช้หนี้ ผมไม่มีเจตนาอื่นใด ไม่ได้เข้าข้างใครนะครับ” พร้อมย้ำเพิ่มเติมอีกว่า พฤติกรรมดังกล่าวไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นหลังจากเกิดปัญหา เนื่องจากก่อนหน้านี้ตนก็แชร์การไลฟ์ขายสินค้าของโทนอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
การออกมาชี้แจงครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นความพยายามสื่อสารเพื่อคลี่คลายความเข้าใจของสังคมออนไลน์ หลังเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับบทบาทและความสัมพันธ์ของผู้ที่แสดงการสนับสนุนหรือช่วยโปรโมตกิจกรรมขายสินค้าของโทน บางแค โดยบอยเลือกอธิบายด้วยถ้อยคำตรงไปตรงมา ว่าเป้าหมายหลักคือการช่วยให้ผู้ที่มีภาระทางการเงินสามารถสร้างรายได้ด้วยตัวเอง มากกว่าจะเป็นการแสดงจุดยืนในข้อขัดแย้งใด
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลากหลายจากชาวเน็ต บางส่วนมองว่าเป็นการให้โอกาสอีกฝ่ายได้หารายได้เพื่อรับผิดชอบภาระของตัวเอง ขณะที่อีกส่วนยังคงจับตาและตั้งคำถามต่อบริบทโดยรอบของประเด็นนี้อย่างต่อเนื่อง