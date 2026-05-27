เปิดศึกโซเชียล “เต้ อาชีวะ” ถามหาผลงาน “ชัชชาติ” ชาวเน็ตแห่โต้ทั้งหนุน-ค้าน

27 พฤษภาคม 2569 บรรยากาศการเมืองศึกผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานครกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง หลัง “เต้ อาชีวะ” อัครวุธ ไกรศรีสมบัติ ออกมาโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อย่างตรงไปตรงมา ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยตั้งคำถามถึงนโยบายสำคัญที่เคยประกาศไว้ในช่วงหาเสียง พร้อมระบุว่าหลายเรื่องยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมตามที่ประชาชนคาดหวัง ทั้งปัญหาการจราจร น้ำท่วม ฝุ่น PM2.5 การจัดระเบียบแผงลอย และนโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้า 30 บาท ซึ่งกลายเป็นประเด็นถกเถียงในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว
โพสต์ดังกล่าวมีเนื้อหาวิพากษ์การทำงานของผู้ว่าฯ กทม. ในลักษณะตั้งคำถามถึงความสำเร็จที่จับต้องได้ พร้อมเปรียบเปรยว่าภาพจำของผู้ว่าฯ คนปัจจุบันอาจอยู่ที่การลงพื้นที่ วิ่งออกกำลังกาย การทำกิจกรรมสาธารณะ และการไลฟ์สื่อสารกับประชาชน มากกว่าการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างตามที่เคยให้คำมั่นไว้ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง
อย่างไรก็ตาม ภายหลังโพสต์ถูกเผยแพร่ กระแสตอบรับจากประชาชนในโลกออนไลน์กลับแบ่งออกอย่างชัดเจน โดยฝั่งหนึ่งเห็นด้วยกับข้อวิจารณ์ดังกล่าว มองว่านโยบายหลายเรื่องยังดำเนินการได้ไม่เต็มตามเป้าหมาย โดยเฉพาะปัญหาการจราจร ความแออัดในเมือง และภาระค่าครองชีพที่ยังเป็นโจทย์ใหญ่ของคนกรุงเทพฯ ขณะที่อีกจำนวนไม่น้อยออกมาปกป้องผู้ว่าฯ ชัชชาติ โดยชี้ว่าการบริหารเมืองขนาดใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครมีข้อจำกัดเชิงโครงสร้างจำนวนมาก หลายปัญหาเป็นเรื่องสะสมต่อเนื่องจากหลายยุคสมัย ไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้น
ขณะเดียวกัน มีผู้ใช้งานโซเชียลบางส่วนหยิบยกผลงานที่มองว่าเป็นรูปธรรมของผู้ว่าฯ ชัชชาติขึ้นมาโต้แย้ง ไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ติดตามปัญหาด้วยตนเอง การผลักดันระบบรับแจ้งปัญหาผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล การเร่งแก้ปัญหาฟุตบาท การปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ รวมถึงความพยายามในการบริหารจัดการน้ำท่วมและพื้นที่สีเขียว ซึ่งถูกมองว่าอย่างน้อยทำให้การทำงานของกรุงเทพมหานครมีความโปร่งใสและเข้าถึงประชาชนมากขึ้น
อีกด้านหนึ่ง มีการย้อนกลับไปอ้างอิงผลสำรวจความนิยมก่อนหน้านี้ที่สะท้อนว่าผู้ว่าฯ ชัชชาติยังคงได้รับการประเมินความพึงพอใจในระดับค่อนข้างดีจากประชาชนส่วนหนึ่ง ขณะที่ทีมผู้บริหารกรุงเทพมหานครเองก็เคยนำเสนอนโยบายเร่งด่วนหลายด้านในช่วงเริ่มต้นการทำงาน ตั้งแต่การแก้ปัญหาน้ำท่วม การคืนพื้นที่สาธารณะ การปรับปรุงผิวจราจร ไปจนถึงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
ประเด็นดังกล่าวจึงไม่ใช่เพียงการวิพากษ์ตัวบุคคล หากแต่สะท้อนบรรยากาศการแข่งขันทางความคิดก่อนศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. รอบใหม่ที่อาจเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ เมื่อคำถามสำคัญของชาวกรุงเทพฯ ไม่ได้อยู่เพียงว่าใครทำงานหนักกว่า แต่คือใครแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากกว่า และในท้ายที่สุด เสียงตัดสินย่อมอยู่ในมือประชาชนผู้เป็นเจ้าของมหานครแห่งนี้