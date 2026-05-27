จากลุคสุดคูลสู่ TCAS รอบ 3 ชาวโซเชียลปรบมือให้นักเรียนไทยกับความสำเร็จที่ไม่ต้องเหมือนใคร

27 พฤษภาคม 2569 กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวอบอุ่นที่สร้างรอยยิ้มให้โลกออนไลน์ เมื่อเพจ “บิ๊กเกรียน” แชร์เรื่องราวความสำเร็จของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบ 3 ครั้งที่ 1 โดยหลังจากเพจได้โพสต์แสดงความยินดีกับนักเรียนไปก่อนหน้านี้ ปรากฏว่ามีนักเรียนจำนวนหนึ่งส่งภาพสร้างสรรค์ที่ใช้ AI ตกแต่งคาแรกเตอร์ของตนเองเข้ามา พร้อมขอให้เพจช่วยเผยแพร่ความสำเร็จดังกล่าว
แอดมินเพจ “บิ๊กเกรียน” ระบุข้อความอย่างเป็นกันเองว่า “วันนี้มีน้องๆ ทำภาพ AI ส่งมาบอกว่า พี่บิ๊กเกรียนลงให้พวกผมด้วย... ไอ้เราก็เห็นคนเก่งไม่ได้ด้วยสิ พี่ก็จัดตามคำขอเอาให้เต็มเหนี่ยวเลยจ้าคนเก่ง” พร้อมเผยแพร่ภาพของนักเรียนที่ดัดแปลงตัวเองในธีมต่างๆ ทั้งนักรบ อัศวิน ทหาร และคาแรกเตอร์แนวไซไฟ สร้างสีสันและเรียกเสียงชื่นชมจากผู้ใช้งานโซเชียลจำนวนมาก
หนึ่งในภาพที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางคือ นักเรียนชายที่มาพร้อมลุคทรงผมโดดเด่นสไตล์ร็อก ก่อนมีภาพประกาศแสดงความยินดีว่าได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จนกลายเป็นประเด็นที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากนำไปพูดถึงในแง่มุมของการไม่ตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอก
คอมเมนต์จำนวนมากสะท้อนความรู้สึกชื่นชมต่อความสำเร็จของนักเรียน เช่น “เห็นไหม ทรงผมไม่เกี่ยวกับการเรียน” “เด็ก ป.ร.อ. เก่งจัง” “ยินดีด้วย เก่งมากทุกคน” และ “ปีนี้สนุกแน่ มีแต่เหล่าอเวนเจอร์” สะท้อนบรรยากาศเชิงบวกที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์
เรื่องราวดังกล่าวยังกลายเป็นตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยี AI ในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อบันทึกช่วงเวลาสำคัญในชีวิตของนักเรียนยุคใหม่ ที่เลือกนำเสนอความสำเร็จในแบบที่สะท้อนตัวตนของตัวเองอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันก็เป็นภาพสะท้อนอีกด้านของสังคมที่เริ่มเปิดกว้างต่อความหลากหลายทางบุคลิกภาพมากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับความสามารถและความพยายามมากกว่าภาพลักษณ์ภายนอก
แม้จะเป็นเพียงโพสต์เล็กๆ บนโลกโซเชียล แต่เรื่องนี้กลับส่งต่อพลังบวกอย่างชัดเจน เพราะสำหรับหลายคน ความสำเร็จทางการศึกษาไม่จำเป็นต้องมีหน้าตาแบบเดียวกัน และเด็กที่แตกต่าง ก็สามารถก้าวไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จได้ไม่ต่างจากใคร