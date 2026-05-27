เดือดรับอรุณ! “หมออ๋อง” โพสต์คำแรงกลางโซเชียล ชาวเน็ตแห่เดา พูดถึงใคร?

27 พฤษภาคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศทางการเมืองบนโลกออนไลน์กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง หลัง นายปดิพัทธ์ สันติภาดา หรือ “หมออ๋อง” อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ออกมาโพสต์ข้อความผ่านบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัวในลักษณะดุเดือด โดยข้อความดังกล่าวประกอบด้วยถ้อยคำรุนแรงชุดใหญ่ อาทิ “เนรคุณ โกหก ซื้อเสียง หน้าด้าน คอร์รัปชัน เลีย โลภ จองหอง กวนตีน” โดยไม่ได้ระบุชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอย่างชัดเจนว่าเป็นการพาดพิงถึงใคร แต่เพียงไม่นานหลังเผยแพร่ ข้อความดังกล่าวก็ถูกแชร์ออกไปอย่างรวดเร็ว พร้อมจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางจากผู้ใช้งานโซเชียลมีเดีย
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศการเมืองที่ยังคงมีความอ่อนไหว ทำให้โพสต์ดังกล่าวถูกจับตาในทันที โดยผู้ใช้งานจำนวนมากพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็น พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า ข้อความดังกล่าวอาจสื่อถึงบุคคลทางการเมืองบางราย หรืออาจเป็นการระบายความเห็นต่อสถานการณ์ทางการเมืองในภาพรวม ขณะที่อีกส่วนมองว่าการใช้ถ้อยคำลักษณะนี้จากบุคคลสาธารณะย่อมสร้างแรงกระเพื่อมในสังคมและอาจนำไปสู่การตีความที่หลากหลาย
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีคำชี้แจงเพิ่มเติมจากนายปดิพัทธ์ ถึงที่มาหรือบริบทของข้อความดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ทำให้กระแสคาดเดายังคงดำเนินต่อไปบนโลกออนไลน์ โดยหลายฝ่ายยังจับตาว่าจะมีการอธิบายหรือขยายความถึงเจตนาของโพสต์นี้ในเวลาต่อมาหรือไม่