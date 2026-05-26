หยุดแลนด์บริดจ์ ! กระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ?

ความเสียหายที่สำคัญ
•การทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ: การถมทะเลเพื่อสร้างท่าเรือน้ำลึกและการขุดร่องน้ำลึกถึง 25 เมตร ส่งผลกระทบโดยตรงต่อป่าชายเลน แหล่งหญ้าทะเล และแนวปะการัง ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและฐานสำคัญของห่วงโซ่อาหาร
•มลพิษและการรบกวนระบบนิเวศ: การจราจรทางน้ำที่หนาแน่นและการทำงานของท่าเรือทั้งสองฝั่ง เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมลพิษทางน้ำ เช่น การรั่วไหลของน้ำมัน สารเคมี รวมถึงมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือนที่จะรบกวนการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเล
•การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของชายฝั่ง: โครงสร้างสะพานท่าเรือที่ทอดยาวลงไปในทะเลกว่า 10 กิโลเมตร อาจขัดขวางกระแสน้ำและทำให้เกิดการสะสมหรือกัดเซาะตะกอนผิดปกติ
>>ข้อมูลด้านผลกระทบเหล่านี้กำลังเป็นที่ถกเถียงอย่างหนัก โดยรายงานของภาคประชาชน ระบุถึงความหลากหลายของสัตว์ทะเลและระบบนิเวศที่สูงมาก ซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (EHIA) ของทางการ