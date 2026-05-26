เสรีพิศุทธ์ เปิดศึก อนุทิน โยง MotoGP-เขากระโดง ชี้ทางยื่นศาลรัฐธรรมนูญ

26 พฤษภาคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว กล่าวถึงประเด็นการเมืองที่เชื่อมโยงระหว่างนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นายเนวิน ชิดชอบ และพื้นที่เขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยระบุว่า ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ “เนวิน-เขากระโดง” เติบโตขึ้นได้เพราะได้รับแรงสนับสนุนจากอำนาจรัฐและงบประมาณภาครัฐต่อเนื่องตลอดช่วง 8 ปีที่ผ่านมา พร้อมไล่ลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่การสนับสนุนงบประมาณจัดการแข่งขัน MotoGP ในจังหวัดบุรีรัมย์ การต่อสัญญาจัดการแข่งขัน การลงพื้นที่ช่วงสถานการณ์โควิด-19 การผลักดันนโยบายกัญชา ไปจนถึงการอนุมัติงบประมาณก้อนใหญ่เพื่อต่อสัญญา MotoGP ระหว่างปี 2570-2574
.
พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ระบุในโพสต์ว่า เส้นทางดังกล่าวไม่ใช่เพียงเรื่องกีฬา หรือการส่งเสริมเศรษฐกิจจังหวัด แต่เป็นภาพสะท้อนของการใช้อำนาจทางการเมืองและอำนาจบริหารประเทศที่ควรถูกตรวจสอบ โดยเฉพาะเมื่อเรื่องเขากระโดงยังเป็นประเด็นสาธารณะที่สังคมตั้งคำถามต่อสถานะที่ดินและบทบาทของผู้มีอำนาจทางการเมือง ขณะเดียวกันยังเสนอว่า หากต้องการเดินหน้าทวงคืนเขากระโดง จำเป็นต้องหยุดอนุทินผ่านกลไกตามรัฐธรรมนูญ โดยเห็นว่าแนวทางตรงและรวดเร็วที่สุดคือให้ สส. จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน เข้าชื่อยื่นเรื่องผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรไปยังศาลรัฐธรรมนูญ หรืออีกช่องทางหนึ่งคือการยื่นผ่านคณะกรรมการการเลือกตั้ง
.
ทั้งนี้ โพสต์ดังกล่าวถือเป็นอีกความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เปิดประเด็นร้อนต่อเนื่อง ทั้งเรื่องเขากระโดง บทบาทของกลุ่มการเมืองในบุรีรัมย์ และการใช้งบประมาณรัฐสนับสนุนกิจกรรมระดับนานาชาติอย่าง MotoGP ซึ่งยังต้องติดตามว่าหลังจากนี้จะมี สส. หรือพรรคการเมืองใดรับลูกเดินหน้าตามข้อเสนอของพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์หรือไม่ รวมถึงฝ่ายที่ถูกพาดพิงจะออกมาชี้แจงต่อข้อกล่าวหาเหล่านี้อย่างไร