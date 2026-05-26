วิกฤติงบฯ สะเทือนบอลโลก 2026 ‘ไชยชนก’ รับ คนไทยอาจไม่ได้ดูถ่ายทอดสด

26 พฤษภาคม 2569 สถานการณ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ในประเทศไทยเริ่มส่งสัญญาณไม่แน่นอน หลังนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยถึงประเด็นการจัดหาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลรายการใหญ่ที่สุดของโลก โดยยอมรับตรงไปตรงมาว่า ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณของภาครัฐ ประกอบกับสถานการณ์โลกที่ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจากความขัดแย้งในหลายภูมิภาค ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทย ทำให้การใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดอาจไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมในเวลานี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี ระบุว่า ภาคเอกชนหลายรายยังคงให้ความสนใจในการร่วมลงทุนเพื่อให้คนไทยได้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 แต่ภาคธุรกิจเองก็ต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันที่รัฐบาลจำเป็นต้องบริหารจัดการงบประมาณอย่างรอบคอบ ท่ามกลางภาวะที่ถูกมองว่าเป็นช่วงวิกฤติ การนำเม็ดเงินจำนวนมหาศาลไปใช้กับการซื้อลิขสิทธิ์กีฬาเพียงรายการเดียวอาจไม่สอดคล้องกับลำดับความจำเป็นของประเทศ
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้เกิดคำถามทันทีว่า ฟุตบอลโลก 2026 ซึ่งเป็นมหกรรมกีฬาที่แฟนบอลไทยเฝ้ารอ อาจกลายเป็นทัวร์นาเมนต์แรกในรอบหลายปีที่ผู้ชมในประเทศต้องเผชิญความไม่แน่นอนในการเข้าถึงการถ่ายทอดสดแบบทั่วถึง หากภาครัฐและเอกชนไม่สามารถหาจุดสมดุลในการร่วมลงทุนได้ทันเวลา ขณะที่ต้นทุนค่าลิขสิทธิ์การแข่งขันระดับโลกยังคงขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามกลไกตลาดกีฬาโลก
ประเด็นนี้ยังสะท้อนความท้าทายของการบริหารงบประมาณภาครัฐในยุคที่ทุกการใช้จ่ายถูกจับตาอย่างเข้มข้น ระหว่างความสุขของประชาชนกับความจำเป็นทางเศรษฐกิจ ซึ่งท้ายที่สุด คำตอบว่าคนไทยจะได้ดูบอลโลก 2026 หรือไม่ อาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับความนิยมของกีฬาเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่สมการด้านงบประมาณและความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง