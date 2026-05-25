ถอดสูตรใช้สิทธิ “ไทยช่วยไทยพลัส” 60/40 ต้องจ่ายเองเท่าไหร่?

รัฐช่วยเท่าไหร่?
• สูงสุด 1,000 บาท/เดือน
• ระยะเวลา 4 เดือน
• ใช้ไม่หมด “ทบเดือนไม่ได้”
.
ถ้าอยากใช้สิทธิเต็ม 1,000 บาท/เดือน
ประชาชนต้องเติมเงินเข้า G-Wallet ประมาณ “667 บาท/เดือน” เพื่อดึงเงินรัฐได้ครบ 1,000 บาท
สรุปยอดใช้จ่ายรวมต่อเดือน ≈ 1,667 บาท
.
สูตรใช้สิทธิ “คุ้มสุดต่อวัน”
ใช้จ่ายประมาณ 333 บาท/วัน
แบ่งเป็น - รัฐช่วย 200 บาท - ประชาชนจ่ายเอง 133 บาท (เพราะรัฐกำหนดเพดานช่วยสูงสุดไม่เกิน 200 บาท/วัน)
.
“333 บาท/วัน” คือจุดที่ใช้สิทธิได้คุ้มค่าที่สุด และควรใช้ให้หมดภายในเดือน เพราะวงเงินไม่สามารถสะสมได้