กาแฟดำ ประโยชน์ที่คอกาแฟต้องรู้ ดื่มแล้วดีต่อสุขภาพจริงหรือ!
กาแฟดำ มีประโยชน์อย่างไร ดื่มได้วันละกี่แก้ว มีโรคที่ห้ามกินกาแฟหรือไม่ หลากหลายคำถามที่คนอยากรู้ เพราะส่วนมากเรามักจะได้ยินว่า การดื่มกาแฟดำไม่ทำให้อ้วน หรือคนดื่มกาแฟดำได้เท่มาก เป็นผู้ใหญ่ที่รับรสชาติความขมของกาแฟได้ แต่มากกว่านั้นคือ กาแฟดำมีหลากหลายเรื่องราวน่าสนใจให้เราค้นหา เช่น กาแฟดำมีต้นกำเนิดมาจากอะไร มีโรคที่ห้ามดื่มกาแฟหรือกาแฟดำหรือไม่ แล้วสูตรกาแฟดำมีแบบไหนบ้าง วันนี้แอดมีความรู้เกี่ยวกับกาแฟดำมาแบ่งกัน ตามมาดูกันเลย
1. กาแฟดำคืออะไร ต่างกับอเมริกาโน่ไหม
แค่พูดชื่อกาแฟดำขึ้นมา คอกาแฟคงฟินและนึกถึงกลิ่นอันเข้มข้นที่ช่วยให้สดชื่นกันแล้ว ซึ่งทุกคนก็คงรู้กันอยู่แล้วว่ากาแฟดำคือกาแฟเพียว ๆ ไม่มีส่วนผสมอะไร แต่สำหรับคนที่กำลังเริ่มเข้าวงการกาแฟดำ มาดูกันดีกว่าว่ากาแฟดำคืออะไร แล้วแตกต่างกับอเมริกาโน่ไหม
กาแฟดำ มาจากเมล็ดกาแฟคั่ว ซึ่งสกัดมาจากเมล็ดกาแฟโดยตรง ไม่ได้ปรุงแต่งรสชาติ ซึ่งกาแฟดำที่กลั่นออกมาจะมีรสชาติและคาเฟอีนเข้มข้น
ส่วนอเมริกาโน่ คือการนำเอสเปรสโซ่ 1 ช็อต (เอสเปรสโซ่ คือ กาแฟเข้มข้นที่เสิร์ฟเป็นช็อต และมักเป็นกาแฟหลักของเครื่องดื่มอื่น ๆ เช่น คาปูชิโน่ ลาเต้ อเมริกาโน่ และมัคคิอาโต้) มาเจือจางด้วยน้ำร้อน ทำให้ความเข้มข้นน้อยกว่ากาแฟดำแบบชงดริปทั่วไป จึงดื่มง่ายกว่ากาแฟดำมาก เพราะจะได้กลิ่นหอมละมุน มีความหวานปลายนิด ๆ กาแฟดำและอเมริกาโน่ จึงมีความคล้ายคลึงกันมาก แต่มีความแตกต่างกันที่วิธีชง และเมล็ดของกาแฟ
ซึ่งกาแฟดำหรือกาแฟดริปจะใช้เมล็ดบดหยาบหรือกลาง ชงกับน้ำร้อนไหลผ่านกาแฟ ส่วนอเมริกาโน่จะใช้เมล็ดคั่วเข้มกว่ากาแฟดำ บดละเอียด ชงด้วยน้ำร้อนผสมเอสเปรสโซ่ แต่ความแตกต่างระหว่างกาแฟดำและอเมริกาโน่ อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละร้านกาแฟ เพราะอาจมีสูตรชงต่างกัน
2. ประโยชน์ของกาแฟดำ
ประโยชน์ของกาแฟนอกจากช่วยให้เราไม่ง่วงเหงาหาวนอน กระปรี้กระเปร่าแล้ว กาแฟดำยังมีประโยชน์อีกเพียบที่หลายคนอาจนึกไม่ถึง มาดูกัน
1. ช่วยลดความเครียด
การดื่มกาแฟดำจะช่วยให้กระตุ้นระบบประสาท และเพิ่มการสร้างสารโดพามีน สารแห่งความสุข และทำให้อารมณ์ของเราคงที่
2. ลดความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวาน
การดื่มกาแฟดำ ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน เพราะกาแฟดำจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และเพิ่มการสร้างอินซูลิน
3. เร่งการเผาผลาญ ช่วยลดน้ำหนัก
หากคุณดื่มกาแฟดำก่อนออกกำลังกาย 30 นาที จะช่วยเพิ่มการเผาผลาญได้ราว 3-11% และยังช่วยกระตุ้นระบบประสาท ซึ่งจะส่งสัญญาณบอกร่างกายให้ทำลายเซลล์ไขมัน และดึงไปใช้เป็นพลังงาน ทำให้มีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักได้
4. ช่วยลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็ง
ทำไมการดื่มกาแฟดำถึงช่วยลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งบางชนิดได้ เช่น มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม และมะเร็งทวารหนัก เพราะว่าสารในกาแฟดำ จะช่วยลดการติดเชื้อในร่างกาย ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดเนื้อร้าย
5. ดีต่อหัวใจและหลอดเลือด
หากคุณดื่มกาแฟดำวันละ 1-2 แก้ว ก็จะช่วยลดความเสี่ยง ของการเป็นโรคหัวใจ และช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้
6. ลดความเสี่ยงโรคพาร์กินสัน
เพราะคาเฟอีนในกาแฟดำ มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงโรคพาร์กินสันได้ถึง 25% เพียงดื่มวันละ 2-3 แก้วเป็นประจำทุกวัน
7. กาแฟดำดีต่อตับ
80% ของผู้ที่ดื่มกาแฟดำ 4 แก้วขึ้นไปในทุก ๆ วัน มีอัตราการเกิดโรคที่เกี่ยวกับตับต่ำกว่าผู้ที่ไม่ดื่มกาแฟดำ ซึ่งกาแฟดำ มีส่วนช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งตับ ไวรัสตับอักเสบ ลดไขมันสะสมที่ตับ และลดการเกิดโรคตับแข็งจากการดื่มสุรา
8. ช่วยลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุน
เพราะกาแฟดำ มีสารช่วยกระตุ้นการสร้างกระดูก และเสริมสร้างความหนาแน่นของกระดูก ทำให้กระดูกแข็งแรง และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุนได้
9. ช่วยลดอาการเมาค้างและปวดศีรษะ
กาแฟดำมีสารคาเฟอีนที่ช่วยกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ช่วยขยายหลอดเลือด ทำให้ตื่นตัว ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานมากขึ้น การดื่มกาแฟดำอาจช่วยลดอาการเมาค้างและปวดศีรษะได้
3. 5 โรค ห้ามดื่มกาแฟ
นอกจากสารพัดประโยชน์ของกาแฟดำที่กล่าวมาแล้ว ยังมีโรคที่ห้ามกินกาแฟดำอีกด้วยนะ มาดูกันว่ามีโรคอะไรบ้างจะได้ระวังตัวเอาไว้
1. โรคนอนไม่หลับ
อย่างที่หลายคนทราบกันว่า สารคาเฟอีนในกาแฟจะไปกระตุ้นสมอง ทำให้ไม่รู้สึกง่วง ซึ่งสำหรับคนที่มีเรื้อรัง ควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
2. โรคความดันโลหิตสูง
อีกโรคที่หลายคนอาจนึกไม่ถึง คือโรคความดันโลหิตสูงที่ห้ามดื่มกาแฟ เพราะในกาแฟมีทั้งคาเฟอีนและสารกลุ่มไดเทอร์พีน ซึ่งจะทำให้การทำงานของหัวใจเพิ่มขึ้น หลอดเลือดหดตัว ส่งผลให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นได้
3. โรคหัวใจ
เพราะคาเฟอีนมีฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของหัวใจ ทำให้หลอดเลือดหดตัว เวลาดื่มกาแฟจึงอาจมีอาการใจสั่น กระสับกระส่าย หัวใจเต้นเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ
4. โรคกระดูกพรุน
การดื่มกาแฟมากกว่าวันละ 2 แก้ว อาจทำให้กระดูกเปราะบางได้ เพราะคาเฟอีนในกาแฟ อาจเข้าไปขัดขวางการดูดซึมและนำแคลเซียมไปใช้ ทำให้ร่างกายขับแคลเซียมออกมาทางปัสสาวะ ส่งผลให้กระดูกไม่ได้รับการบำรุง จนเกิดภาวะกระดูกพรุนและบางตามมา
5. โรคกระเพาะอาหาร
สำหรับคอกาแฟคงรู้อยู่แล้ว ว่าการดื่มกาแฟดำตอนท้องว่าง จะเป็นการกระตุ้นโรคกระเพาะมาก
เพราะการดื่มกาแฟมากเกินไป จะกระตุ้นให้กรดหลั่งออกมามาก เพิ่มโอกาสในการเป็นโรคกระเพาะอาหาร
4. สูตรกาแฟดําและสูตรอเมริกาโน่
สำหรับสูตรการชงกาแฟดำนั้น ด้วยความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เรา การกินกาแฟดำอย่างเดียวจึงไม่จำเจอีกต่อไป เพราะมีหลากหลายสูตรให้ชง และเลือกชิมกันได้ตามความชอบ แอดจึงนำสูตรกาแฟดำยอดฮิตบางสูตรมาแบ่งปันกัน
สูตรกาแฟดำน้ำส้ม
ส่วนผสม
1. กาแฟดำชง 2 ช้อนชา
2. น้ำส้มคั้น 2-3 ลูก
3. น้ำแข็ง
วิธีทำ
ชงกาแฟดำ เทน้ำส้มใส่ในแก้ว ตามด้วยกาแฟที่ชงไว้
สูตร กาแฟดำโซดา
ส่วนผสม
1. โซดา 3/4 ขวด
2. กาแฟดำชง 2 ช้อนชา
วิธีทำ
เทโซดาใส่แก้วน้ำแข็ง แล้วตามด้วยกาแฟดำที่ชงไว้แล้วเทใส่ไว้ด้านบน ดื่มแล้วสดชื่นแน่นอน
สูตรอเมริกาโน่ร้อน
ส่วนผสม
1. เมล็ดกาแฟชนิดคั่ว
2. น้ำร้อน
3. น้ำเชื่อม หรือไซรัป (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้)
วิธีทำ
1. ชงเอสเพรสโซ่ ด้วยการเติมน้ำร้อนลงไป
2. คนที่ชอบรสเข้ม ก็เทใส่แก้วกาแฟแล้วดื่มได้เลย
3. หากอยากให้รสเจือจางลง อาจจะใส่น้ำตาลหรือเติมไซรัปเพิ่มลงไป
สูตรอเมริกาโน่เย็น
ส่วนผสม
1. เอสเปรสโซ่
2. น้ำเชื่อม หรือไซรัป (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้)
3. น้ำเปล่า
4. น้ำแข็ง
วิธีทำ
1. ชงเอสเปรสโซ่
2. เติมน้ำเปล่าลงไป (สามารถเติมน้ำเชื่อมเพิ่มได้) แล้วผสมให้เข้ากัน
3. ตักน้ำแข็งใส่แก้ว แล้วเทกาแฟตามลงไป กลายเป็นอเมริกาโน่เย็น
สูตรอเมริกาโน่น้ำผึ้งมะนาว
ส่วนผสม
1. เอสเปรสโซ่
2. น้ำเปล่า
3. น้ำมะนาว
4. น้ำผึ้ง
5. น้ำแข็ง
วิธีทำ
1. ชงเอสเปรสโซ่ เติมน้ำลงไป
2. เติมน้ำผึ้งลงไป แล้วผสมให้เข้ากัน
3. นำน้ำมะนาวมาผสมกับน้ำเปล่า ผสมให้เข้ากัน
4. ตักน้ำแข็งใส่แก้ว แล้วเทน้ำมะนาวลงไป ตามด้วยกาแฟ
กาแฟดำมีประโยชน์มากมาย แต่ก็มีบางโรคที่ห้ามกินกาแฟเหมือนกัน ดังนั้นควรดื่มกาแฟแต่พอดี เพื่อสุขภาพที่ดี