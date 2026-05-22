ศึกการเมืองเดือดนอกสภา “สุชาติ” เดินหน้าฟ้อง “รักชนก” เพิ่ม ขู่เอาผิดคนแชร์ หากเจตนาทำเสียหาย

22 พฤษภาคม 2569 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าใช้มาตรการทางกฎหมายตอบโต้กรณีข้อพิพาททางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมอบหมายทีมทนายความเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เพิ่มเติมที่ สน.ทองหล่อ จากกรณีโพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ฝ่ายผู้ร้องเห็นว่าเข้าข่ายใช้ถ้อยคำดูหมิ่นและบิดเบือนข้อเท็จจริงจนสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงส่วนบุคคล โดยยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นการปกป้องสิทธิตามกฎหมาย ไม่ใช่การใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อปิดกั้นการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมือง
.
ดร.ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม ทีมทนายความของนายสุชาติ เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ได้มีการแจ้งความไว้แล้วจากกรณีโพสต์ข้อความที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตและการใช้อำนาจโดยมิชอบ แต่หลังจากนั้นยังคงมีการโพสต์ข้อความลักษณะพาดพิงต่อเนื่อง แม้จะไม่ได้ระบุชื่อโดยตรง แต่มีเนื้อหาที่ฝ่ายผู้ร้องตีความว่าเป็นการดูหมิ่นด้วยถ้อยคำรุนแรง จึงเห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติม พร้อมย้ำว่านายสุชาติผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามกระบวนการรัฐธรรมนูญ และไม่เคยมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหา
.
อีกประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมา คือกรณีคลิปวิดีโอที่ถูกระบุว่าใช้เทคโนโลยี AI สร้างภาพหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับนายสุชาติ จนทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสังคม โดยทีมกฎหมายระบุว่าคลิปดังกล่าวมียอดรับชมทะลุ 3 ล้านครั้ง และอยู่ระหว่างให้เจ้าหน้าที่ติดตามหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย หากพบว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายสร้างความเสียหายโดยเจตนา
.
นอกจากนี้ ฝ่ายกฎหมายยังอยู่ระหว่างตรวจสอบเนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นสาธารณะซึ่งอาจมีนัยทางกฎหมายเพิ่มเติม โดยยืนยันว่าบุคคลสาธารณะสามารถถูกตรวจสอบได้ แต่การแสดงความคิดเห็นต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ขณะเดียวกันยังเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการแชร์ข้อมูลบนโลกออนไลน์ เพราะหากพบว่ามีเจตนาเผยแพร่ข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีได้เช่นกัน รวมถึงอาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
.
สำหรับคดีความระหว่างทั้งสองฝ่ายในขณะนี้ ทีมกฎหมายระบุว่ามีการแจ้งความรวมแล้ว 4 คดี ครอบคลุมหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการโพสต์วิพากษ์วิจารณ์ในพื้นที่สาธารณะ สะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งทางการเมืองกำลังขยับจากเวทีอภิปรายและโลกออนไลน์ ไปสู่การต่อสู้กันในสนามกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบ ท่ามกลางคำถามจากสังคมถึงเส้นแบ่งระหว่างการคุ้มครองชื่อเสียง กับเสรีภาพในการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะ