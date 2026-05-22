จากไวรัลผลไม้ AI สู่ถนนหน้าโรงเรียน ตำรวจพิจิตรสร้างสีสันงานจราจร โซเชียลแห่ชื่นชมไอเดียสร้างสรรค์

22 พฤษภาคม 2569 กระแส “ผลไม้ AI” ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างคึกคักบนโลกออนไลน์ ถูกหยิบมาต่อยอดเป็นกิจกรรมสร้างสีสันบนท้องถนน เมื่อ สภ.เมืองพิจิตร นำไอเดียดังกล่าวมาปรับใช้กับภารกิจดูแลความปลอดภัยนักเรียนหน้าโรงเรียน ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสวมชุดแฟนซีธีมผลไม้ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วงเวลาเช้าและเย็น จนกลายเป็นไวรัลเรียกรอยยิ้มจากทั้งเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และชาวเน็ตจำนวนมาก
เพจ “สภ.เมืองพิจิตร จว.พิจิตร” เผยแพร่ภาพพร้อมข้อความระบุว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร รับ-ส่งนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียน เพื่อดูแลความปลอดภัยของเด็กๆ และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน พร้อมรณรงค์ให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เคารพกฎจราจร และหยุดให้ทางบริเวณทางม้าลาย โดยย้ำว่าความปลอดภัยสามารถเริ่มต้นได้จากทุกคน
หลังโพสต์เผยแพร่ออกไป กระแสตอบรับเป็นไปอย่างคึกคัก หลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมแนวคิดสร้างสรรค์ที่เปลี่ยนภาพลักษณ์การทำงานของตำรวจให้ดูเป็นกันเองและเข้าถึงเด็กๆ มากขึ้น ขณะที่บางความเห็นแซวอย่างอารมณ์ดีว่าเด็กนักเรียนคงอยากเดินข้ามถนนกันไม่หยุด เพราะอยากเห็นตำรวจผลไม้ตัวจริง
ปรากฏการณ์นี้ถือเป็นอีกตัวอย่างของการนำกระแสไวรัลบนโลกดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับงานรณรงค์สาธารณะอย่างสร้างสรรค์ จากคอนเทนต์ “ผลไม้ AI” ที่ผู้คนคุ้นตาบนโซเชียล สู่บทบาทจริงบนท้องถนนที่ไม่เพียงสร้างเสียงหัวเราะ แต่ยังช่วยสื่อสารเรื่องวินัยจราจรและความปลอดภัยให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีสีสันและน่าจดจำ