โสภณลุยตรวจฉี่ตำรวจรัฐสภา ชูโมเดลองค์กรสีขาวปลอดยาเสพติด พบผลสีม่วง 1 นาย เหตุจากยาแก้ปวด

22 พฤษภาคม 2569 นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ประกาศยกระดับมาตรการสร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือภายในรัฐสภา ด้วยการผลักดันแนวทาง “รัฐสภาสีขาว” ปลอดยาเสพติด พร้อมมอบนโยบายแก่บุคลากรด้านความปลอดภัยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยเน้นย้ำว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ วิกฤตด้านพลังงาน และความไม่สงบในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งล้วนส่งผลต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีความพร้อมทั้งด้านสมรรถนะ วินัย คุณธรรม และจิตสำนึกในการให้บริการประชาชนอย่างเหมาะสม
นายโสภณกล่าวว่า ข้าราชการรัฐสภาไม่ควรถูกมองเป็นเพียงผู้สนับสนุนภารกิจการประชุมเท่านั้น เพราะต่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่ด้อยไปกว่าข้าราชการในหน่วยงานอื่น พร้อมระบุว่าขณะนี้รัฐสภากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งในด้านโครงสร้างองค์กร กฎระเบียบที่ล้าสมัย และการใช้พื้นที่อาคารรัฐสภาให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากขึ้น โดยยืนยันว่าจะผลักดันให้บุคลากรที่มีความสามารถได้รับโอกาสเติบโตอย่างเหมาะสม และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีศักดิ์ศรีและความสุข
สำหรับภารกิจด้านความปลอดภัย นายโสภณระบุชัดว่า เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบทั้งการดูแลความปลอดภัยของอาคาร บุคคล และกิจกรรมต่างๆ ภายในรัฐสภา โดยเฉพาะตำรวจรัฐสภาที่ต้องยกระดับภาพลักษณ์และความพร้อมให้เทียบเท่าหน่วยงานตำรวจทั่วไป ผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาสมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมืออาชีพ พร้อมยกตัวอย่างเหตุการณ์ในอดีตที่ตำรวจรัฐสภาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเด็ดขาดในบางสถานการณ์ระหว่างการประชุม ซึ่งสะท้อนถึงความจำเป็นในการปรับปรุงขีดความสามารถอย่างจริงจัง
ในอีกมิติหนึ่ง รัฐสภายังได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ให้เข้าตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อแสดงจุดยืนว่าหน่วยงานระดับนิติบัญญัติต้องเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยผลการตรวจล่าสุดพบผู้มีผลตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วง 1 ราย
อย่างไรก็ตาม รายงานข่าวระบุว่า เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวเป็นตำรวจรัฐสภา ซึ่งผลตรวจที่พบไม่ได้เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสพยาเสพติด แต่เกิดจากการใช้ยาแก้ปวดชนิดรุนแรงที่มีส่วนประกอบของมอร์ฟีน ขณะที่การเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้บริหารรัฐสภา
นอกจากนี้ ประธานรัฐสภายังมีแนวคิดจัดตั้งกองเกียรติยศเพื่อรองรับภารกิจต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศ โดยเฉพาะการเตรียมต้อนรับ พลเอกพิเศษ โต เลิม ประธานาธิบดีแห่งเวียดนาม ที่มีกำหนดเดินทางเยือนไทยในฐานะแขกของประธานรัฐสภา ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการยกระดับภาพลักษณ์ขององค์กรควบคู่ไปกับการปฏิรูปภายใน ทั้งด้านวินัย ความโปร่งใส และการพัฒนาคุณธรรมของบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนรัฐสภาไทยไปสู่มาตรฐานองค์กรสาธารณะที่ประชาชนเชื่อมั่นได้