อนุทินปลุกขรก.ลุยเพื่อประชาชน ชม “สุชาติ” เป็นนักเลงใช้ได้ ย้ำไม่มีที่ยืนให้อันธพาล

21 พฤษภาคม 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ส่งสัญญาณเร่งเครื่องภารกิจด้านความมั่นคงและการปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยย้ำกลางเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลว่า “ไม่มีอะไรภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ที่ข้าราชการไทยทำเพื่อประชาชนไม่ได้” หากสิ่งนั้นอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม พร้อมขอให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับอย่าท้อถอยต่อภารกิจในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคุ้มครองประชาชน
นายกรัฐมนตรีระบุว่า จากการรับฟังข้อเสนอของผู้บริหารฝ่ายปกครองและตำรวจในหลายจังหวัด เห็นชัดว่าการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดคือหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหา โดยเฉพาะการจัดการยาเสพติด อาชญากรรม และเครือข่ายผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ พร้อมเสนอให้ปรับมุมมองต่อคำว่า “ผู้มีอิทธิพล” ว่าไม่ใช่ทุกคนจะหมายถึงบุคคลไม่ดี เพราะบางคนสามารถใช้อิทธิพลในทางสร้างสรรค์เพื่อช่วยเหลือสังคมได้ แต่หากเป็นผู้ที่ข่มเหงประชาชน เอาเปรียบสังคม หรือใช้อำนาจนอกกฎหมาย บุคคลเหล่านั้นไม่ใช่นักเลง หากแต่คือ “อันธพาล” ที่ต้องถูกจัดการอย่างตรงเป้า
ในช่วงหนึ่งของการกล่าว นายอนุทินยังกล่าวถึงกรณีดรามาทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากวลี “รู้จักกูน้อยไป” โดยระบุว่า ตนรู้จักนายสุชาติมาพอสมควร และมองว่าเป็นคนที่ “ใช้ได้” แม้บางครั้งอาจพูดผิดจังหวะหรือเลือกถ้อยคำไม่เหมาะสม พร้อมระบุว่าคู่กรณีได้มีการขอโทษและทำความเข้าใจกันแล้ว
นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า ด้วยความสำคัญของภารกิจด้านความมั่นคง ตนจึงตัดสินใจเข้ามากำกับดูแลด้วยตนเองแทนการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การตัดสินใจรวดเร็วและลดขั้นตอน พร้อมเน้นย้ำว่าความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างฝ่ายนโยบายกับฝ่ายปฏิบัติคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ หากขาดความเชื่อมั่นต่อกัน การทำงานย่อมไม่อาจเกิดประสิทธิภาพได้
นายอนุทินยังฝากถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจ นายอำเภอ ไปจนถึงผู้กำกับการ ว่าหากทุกหน่วยงานทำงานประสานกันอย่างจริงจัง จะไม่มีพื้นที่ให้ผู้กระทำผิดกฎหมาย ผู้ข่มเหงประชาชน หรือผู้แสวงหาผลประโยชน์จากประเทศยืนหยัดอยู่ได้ พร้อมยืนยันว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่เพียงพิธีการ แต่เป็นการรวมพลังเพื่อกำหนดทิศทางปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมให้ประชาชนเห็นผลอย่างชัดเจนในระยะต่อไป