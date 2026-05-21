“อนุทิน” แจงปมเขากระโดง ยันมีแค่ชื่อในทะเบียนบ้าน ย้อนคนขุดประเด็น ‘กระตุกจนได้เป็นนายกฯ’

“เขากระโดง” กลับมาเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองอีกครั้ง หลังนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกมาชี้แจงถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยยืนยันชัดเจนว่าไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินดังกล่าว และการมีชื่อเป็นผู้อาศัยในทะเบียนบ้านเกิดขึ้นจากการเตรียมความพร้อมทางการเมืองเมื่อราว 10 ปีก่อน ภายใต้บริบทของการร่างรัฐธรรมนูญในขณะนั้น
นายอนุทินให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ว่า ในช่วงเวลาที่มีการร่างรัฐธรรมนูญปี 2560 เคยมีแนวคิดกำหนดให้ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง พรรคการเมืองจึงจำเป็นต้องวางแผนรองรับสถานการณ์ทางกฎหมายและการเมืองที่อาจเกิดขึ้น โดยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยขณะนั้น จึงมีการดำเนินการให้สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าว
ผู้นำรัฐบาลย้ำว่า การมีชื่อในทะเบียนบ้านที่บุรีรัมย์เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ขัดต่อหลักจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางการเมือง พร้อมระบุว่าตนมีความผูกพันกับพื้นที่และประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์มาอย่างต่อเนื่อง จนรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีความเชื่อมโยงกับจังหวัดดังกล่าว
เมื่อถูกถามถึงกระแสวิจารณ์ว่าประเด็นเขากระโดงอาจกลายเป็นแรงกระเพื่อมทางการเมืองที่ส่งผลต่อสถานะทางอำนาจ นายอนุทินตอบกลับด้วยท่าทีติดตลกว่า ประเด็นนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาโจมตีมาแล้วหลายครั้ง แต่กลับไม่ได้สร้างผลกระทบในทางลบอย่างที่บางฝ่ายคาดหวัง พร้อมเหน็บว่าหากจะเรียกว่าเป็นการ “กระตุก” ก็เป็นการกระตุกที่พามาถึงทำเนียบรัฐบาล
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศการเมืองที่ยังจับตาประเด็นความชอบธรรมและความเชื่อมโยงของบุคคลทางการเมืองกับข้อพิพาทด้านที่ดินในหลายพื้นที่ ซึ่งกรณีเขากระโดงยังคงเป็นหนึ่งในประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาสร้างแรงกดดันทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง แม้เจ้าตัวจะยืนยันว่าข้อเท็จจริงไม่มีสิ่งใดที่เข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายก็ตาม