เมืองคานส์เดือด! ดีไซเนอร์กัมพูชาถูกหิ้วลงพรมแดง เหตุฝ่ากฎเขตหวงห้าม ไม่ใช่เหยียดเชื้อชาติ

21 พฤษภาคม 2569 กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ เมื่อภาพของดีไซเนอร์ชาวกัมพูชารายหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์เชิญตัวออกจากบริเวณพรมแดง กลายเป็นคลิปไวรัลที่ถูกแชร์อย่างกว้างขวาง พร้อมกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลากหลายมุม โดยเฉพาะข้อสงสัยว่ากรณีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติหรือไม่
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ถูกนำมาเผยแพร่ในเวลาต่อมาระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวอาจมีต้นตอมาจากการฝ่าฝืนกฎระเบียบการเข้าพื้นที่ของเทศกาล มากกว่าประเด็นเรื่องการเหยียดเชื้อชาติ โดยรายงานระบุว่า บุคคลดังกล่าวเป็นดีไซเนอร์ชาวกัมพูชาที่ปรากฏตัวบนพรมแดงของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ซึ่งเป็นงานระดับโลกที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยและระบบการเข้าร่วมงานที่เข้มงวด
แหล่งข้อมูลบนโลกออนไลน์อธิบายว่า เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกบางส่วนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมบางพื้นที่ผ่านช่องทางเชิงพาณิชย์หรือเอเจนซี่ที่เกี่ยวข้อง แต่การเข้าถึงพื้นที่สำคัญ โดยเฉพาะบริเวณบันไดทางเข้าสู่โรงฉายหลัก Grand Théâtre Lumière ยังคงจำกัดเฉพาะแขกที่ได้รับบัตรเชิญตามประเภทที่กำหนดเท่านั้น หากผู้เข้าร่วมไม่มีสิทธิ์เข้าถึงพื้นที่ดังกล่าว เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการเชิญออกจากพื้นที่ได้ทันที
เหตุการณ์นี้ยิ่งถูกจับตา หลังมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของดีไซเนอร์รายดังกล่าว รวมถึงการตีความเชื่อมโยงไปยังประเด็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม จนทำให้การถกเถียงในโซเชียลมีเดียขยายวงกว้าง ขณะที่ชาวเน็ตจำนวนหนึ่งมองว่า ภาพที่เห็นอาจเป็นเพียงการบังคับใช้กฎตามปกติของผู้จัดงาน มากกว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติ
แม้เหตุการณ์จะยังถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่อง แต่กรณีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มงวดของงานระดับโลก ซึ่งให้ความสำคัญกับระเบียบพิธีการและระบบสิทธิ์การเข้าถึงอย่างชัดเจน ท่ามกลางบรรยากาศของพรมแดงที่เต็มไปด้วยแสงแฟลช ชื่อเสียง และการแข่งขันเพื่อพื้นที่แห่งการมองเห็นบนเวทีระดับนานาชาติ