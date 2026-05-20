ผมหงอก เกิดจากอะไร? ผมหงอกก่อนวัย ขาดวิตามินอะไรหรือเปล่า??

ผมหงอก ผมขาว เป็นปัญหากวนใจที่เกิดขึ้นกับหลาย ๆ คน เพราะนอกจากเส้นผมจะเป็นอวัยวะที่ปกคลุมหนังศีรษะ เพื่อช่วยในการรักษาอุณหภูมิของร่างกายแล้ว ผมก็เป็นรูปลักษณ์ภายนอกที่หลาย ๆ คนให้ความสำคัญ ซึ่งผมหงอกก็ทำให้รู้สึกสูญเสียความมั่นใจ Allwell จึงขอพาทุกท่านไปดูกันว่า ผมหงอกเกิดจากอะไร ทำไมบางคนยังไม่แก่ถึงมีผมหงอก และพอจะมีอะไรที่ช่วยแก้ผมหงอกได้บ้าง
ผมหงอก เกิดจากอะไร ?
ทุกท่านเคยสงสัยกันไหมคะว่า ผมหงอกเกิดจากอะไร ทำไมเราถึงมีผมหงอก บอกเลยว่า ผมหงอกเกิดจากปัจจัยภายนอก ที่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต และเกิดเองตามธรรมชาติก็ได้ค่ะ แม้จะไม่มีใครอยากมีผมหงอก แต่ก็ยากที่จะหลีกเลี่ยง ไปูกันว่า ผมหงอก เกิดจากอะไรได้บ้าง?
ผมหงอก เกิดจาก
ผมหงอกเกิดจากอะไร
ปัจจัยภายนอก
ความเครียด ร่างกายเมื่อเกิดความเครียด จะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมา ซึ่งคอร์ติซอลจะเข้าไปลดประสิทธิภาพการทำงานของสเต็มเซลล์ในรากผม ซึ่งทำให้รากผมอ่อนแอลงและผมที่งอกขึ้นใหม่กลายเป็นสีขาว
ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ แอลกอฮอล์และบุหรี่ส่งผลให้จำนวนอนุมูลอิสระบริเวณรากผมเพิ่มมากขึ้น ทำให้เซลล์เม็ดสีอ่อนแอลง ผู้ที่ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่เป็นประจำ จึงมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะผมหงอกได้เร็วกว่าคนปกติถึง 4เท่า
การกินยา ชนิดคลอโรควิน อาจทำให้คนที่มีผมสีอ่อนหรือผมน้ำตาลแดงกลายเป็นสีขาวได้
ตามธรรมชาติ
เม็ดสียูเมลานิน หรือ Eumelanin ที่ทำให้เกิดลักษณะของเส้นผมสีน้ำตาลหรือสีดำ
เม็ดสีฟีโอเมลานิน หรือ Pheomelanin ที่ทำให้เกิดลักษณะของเส้นผมสีแดงหรือสีทอง
ผมหงอก เกิดจากการไม่มีเม็ดสีทั้งสองชนิดบนเส้นผมของเรานั่นเอง
ทำไมบางคนถึงมีผมหงอกก่อนวัย?
โดยปกติแล้วเส้นผมบนศีรษะจะเริ่มหงอกเมื่ออายุประมาณ 30-40 ปี แต่ผู้ที่มีผมหงอกก่อนวัยจะมีผมหงอกก่อนอายุ 25 ปี หลังจากที่เราทราบกันแล้วว่าผมหงอก เกิดจากอะไรแล้วนั้น เรามาดูกันต่อเลยว่าผมหงอกก่อนวัยนั้น เกิดเกิดขึ้นได้อย่างไรและสาเหตุของการเกิดผมหงอกที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุที่มากขึ้นนั้น มีปัจจัยอะไรบ้างค่ะ
ผมหงอกก่อนวัย
ผมหงอกก่อนวัยเกิดขึ้นได้อย่างไร
กรรมพันธุ์ ในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่มีผมหงอกก่อนวัย ลูกหลานภายในครอบครัวก็มักจะมีผมหงอกก่อนวัยด้วยเช่นกัน
ภาวะขาดแร่ธาตุและวิตามิน ก็สามารถเกิดผมหงอกก่อนวัยได้ และส่วนของคำถามถัดมาที่มักสงสัยกันก็คือผมหงอกขาดวิตามินอะไร ซึ่งคำตอบก็คือการขาดวิตามินบี 12 นั่นเอง ส่วนแร่ธาตุที่เกี่ยวข้องกับผมหงอกก็คือแร่ธาตุทองแดง แร่ธาตุสังกะสี และแร่ธาตุเหล็ก
เส้นผมต้องเผชิญกับมลภาวะอย่างหนัก ติดต่อกันเป็นเวลานานทั้งฝุ่น ควัน แสงแดดซึ่งมีทั้งรังสี UVA และ รังสี UVB
พฤติกรรมการดำเนินชีวิต ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่นำมาซึ่งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในร่างกายขึ้น โดยปฏิกิริยานี้จะทำให้เกิดการแก่ก่อนวัย การแก่ในเส้นผมก็คืออาการผมหงอกนั่นเอง ส่วนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่เป็นปัจจัยเร่งในการเกิดหงอกก็มีทั้งความเครียดสะสม การสูบบุหรี่ หรือการดื่มเครื่องดื่มของมึนเมา เป็นต้น
เป็นโรคบางชนิด ไม่ว่าจะเป็นโรคไทรอยด์ โรคภูมิแพ้ทำลายตัวเอง หรือแม้แต่โรคด่างขาว
ไม่เคยแพ้ใคร แต่ทำไมแพ้ภูมิตัวเอง มาเช็กอาการ”โรคแพ้ภูมิตัวเอง”กัน!
ผมหงอกถอนได้ไหม ยิ่งถอนจะยิ่งขึ้นจริงเหรอ?!
ความเชื่อที่หลาย ๆ คนต้องเคยได้ยินกันบ่อย ๆ คือการถอนหงอกจะยิ่งทำให้เกิดผมหงอกมากขึ้น เป็นสาเหตุที่ทำให้หลายคนไม่กล้าถอนผมหงอก เพราะกลัวจะเพิ่มจำนวนผมหงอกให้เยอะมากขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ผิดค่ะ โดยเฉพาะผมหงอกที่ไม่ได้เกิดจากอายุที่มากขึ้น เช่น ความเครียด การขาดวิตามิน การดื่มเหล้า ถ้าทำการแก้ไขสาเหตุและรักษาที่ถูกต้องผมก็จะกลับมาดำได้ค่ะ
ถอนหงอก
ส่วนคนที่ผมหงอกเพราะอายุมากขึ้น เมื่อถอนผมหงอก ผมใหม่ที่งอกขึ้นมาก็จะยังคงเป็นผมหงอกเช่นเดิมค่ะ เพราะเกิดจากกระบวนการภายในร่างกายตามธรรมชาติ แต่ไม่ได้ทำให้เกิดผมหงอกเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ซ้ำร้าย หากยิ่งถอนผมหงอกบ่อย ๆ มาก ๆ จะกลายเป็นผมบางลงเรื่อย ๆ ค่ะ
ผมหงอกรักษาให้ผมกลับมาดำได้ไหม ?
สำหรับข้อสงสัยที่ว่าผมหงอกสามารถรักษาได้หรือไม่นั้น ก่อนอื่นเราต้องตอบให้ได้ก่อนว่า ผมหงอก เกิดจากอะไรกันแน่ หากเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น การติดเหล้าติดบุหรี่ ความเครียด การขาดวิตามินบี 12 ก็พอจะสามารถรักษาให้กลับมาผมดำเหมือนเดิมได้ค่ะ โดยเน้นแก้ไปที่สาเหตุที่ทำให้เกิดผมหงอก ร่วมกับวิธีอื่น ๆ
ผมหงอก เกิดจาก
แต่หากเป็นผมหงอกที่เกิดจากธรรมชาติ จากความแก่ชรา อายุมากขึ้น เซลล์ต่าง ๆ เสื่อมลง การจะให้กลับมาผมดำเหมือนวัยหนุ่มสาวนั้นเป็นไปไม่ได้ค่ะ ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาผมหงอกที่ปลอดภัยและได้ผลถาวร แต่ก็มีการทดลองรักษาด้วยยาบางชนิด ซึ่งเมื่อหยุดยาผมหงอกก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม แต่หลาย ๆ คนก็เลือกแก้ไขด้วยการย้อมปิดสีผมหงอกแทน แต่ก็ไม่ใช่วิธีถาวร ต้องเสียเงินย้อมผมเรื่อย ๆ
6 วิธีแก้ผมร่วง ผู้หญิงแบบเร่งด่วน (ผู้ชายก็ทำตามได้) ผมร่วงเยอะต้องลอง!
วิธีแก้ผมหงอก เราพอจะทำอะไรได้บ้าง?
หลังจากรู้แล้วว่าผมหงอกเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอก ที่นี้เราก็จะสามารถเลือกวิธีแก้ผมหงอกที่เหมาะสมได้ ซึ่งวันนี้เราก็ได้รวบรวมวิธีการรักษาผมหงอกที่ทำได้ไม่ยากและทำได้ด้วยตนเองง่ายๆมาแนะนำกันด้วย มีอะไรบ้างมาดูกัน!!
แก้ผมหงอก
ทำการย้อมผม ในผู้ที่เป็นหงอกจากการแก่ชราหรือจากกรรมพันธุ์หรือจากการเป็นโรคบางชนิด โดยในส่วนนี้ก็ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคือง หากไม่ทราบว่าผลิตภัณฑ์ชนิดใดทำให้แพ้ก็ควรมีการทดสอบผลิตภัณฑ์โดยนำมาทาที่ข้อพับหรือหลังหู จากนั้นทิ้งไว้เป็นเวลาประมาณ 10 นาที หากเกิดอาการแดง บวม หรือ คันขึ้น แสดงว่าคุณแพ้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้รีบล้างออก
การรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของวิตามินและแร่ธาตุ ซึ่งมีส่วนช่วยในการชะลอความหงอกของเส้นผมได้
การดำเนินชีวิตโดยพยายามควบคุมส่วนของพฤติกรรมเสี่ยงหรือการลดการเผชิญกับมลภาวะที่ส่งผลให้ผมหงอก ซึ่งวิธีนี้นับเป็นวิธีแก้ผมหงอกถาวรเลยนั่นเอง
สรุป
จากบทความนี้คงทำให้หลายคนได้คลายข้อสงสัยที่ติดอยู่ภายในใจกันบ้าง และยังช่วยให้ทุกท่านสามารถเข้าใจถึงธรรมชาติของการเป็นหงอกบ้างแล้ว รวมถึงวิธีการแก้ไข และวิธีป้องกัน ซึ่งล้วนเป็นวิธีที่เราคัดมาแล้วว่าใช้ได้ดี แถมเห็นผลทันใจอีกด้วย ดังนั้นใครที่กำลังเป็นหงอกก็ลองรักษาตามที่เราแนะนำไปดู รับรองว่าช่วยได้ไม่น้อยอย่างแน่นอน!!