ผลไม้ที่คนท้องควรกิน บำรุงครรภ์ให้แข็งแรงสมบูรณ์
การเริ่มต้นดูแลชีวิตใหม่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ โภชนาการเป็นสิ่งที่คุณแม่ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ โดยเฉพาะผลไม้ที่คนท้องควรกิน ซึ่งเปรียบเสมือนคลังวิตามินจากธรรมชาติที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของทารกและบำรุงสุขภาพคุณแม่ให้แข็งแรง การเลือกทานผลไม้อย่างถูกวิธีในช่วงตั้งครรภ์ ไม่เพียงแต่จะช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ แต่ยังช่วยให้คุณแม่รู้สึกสดชื่นและมีพลังงานในทุก ๆ วัน
รวม 7 ผลไม้ที่คนท้องควรกิน เพื่อสารอาหารที่ดีที่สุด
หากคุณแม่กำลังสงสัยว่า คนท้องควรกินผลไม้อะไรที่จะส่งผลดีที่สุดต่อลูกน้อยในครรภ์ วันนี้เราได้รวบรวม 7 สุดยอดผลไม้ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินที่จำเป็น เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกทานของว่างที่มีประโยชน์และปลอดภัย ดังนี้
1. ส้ม แหล่งโฟเลตและวิตามินซีช่วยบำรุงสมองทารก
ส้มจัดเป็นอันดับต้น ๆ ของผลไม้ที่คนท้องควรกิน เพราะอุดมไปด้วยโฟเลต ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการป้องกันความพิการทางสมองและระบบประสาทของทารก นอกจากนี้ วิตามินซีสูงในส้มยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้คุณแม่ และช่วยให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารได้ดียิ่งขึ้น ลดภาวะโลหิตจางระหว่างตั้งครรภ์ได้เป็นอย่างดี
2. กล้วย มีโพแทสเซียมสูงช่วยลดอาการแพ้ท้องได้ดี
กล้วยเป็นตัวช่วยชั้นยอดสำหรับคุณแม่ที่ประสบปัญหาแพ้ท้องหรือตะคริว เนื่องจากมีโพแทสเซียมและวิตามินบี 6 สูง ซึ่งช่วยปรับสมดุลแร่ธาตุในร่างกายและลดอาการคลื่นไส้ได้ อีกทั้งยังมีไฟเบอร์สูง ช่วยแก้ปัญหาท้องผูกที่คุณแม่มักพบเจอจากการที่มดลูกขยายตัวไปกดทับลำไส้ใหญ่ ทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้คล่องตัวขึ้น
3. อะโวคาโด ให้ไขมันดีและโฟเลตสูงสุดในกลุ่มผลไม้
หากถามว่า คนท้องควรกินผลไม้อะไร เพื่อบำรุงหัวใจและสมอง อะโวคาโดคือคำตอบ เพราะอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัว (Healthy Fats) ที่จำเป็นต่อการพัฒนาเนื้อเยื่อสมองของลูกน้อย นอกจากนี้ยังมีโฟเลตสูงกว่าผลไม้ชนิดอื่น ช่วยป้องกันภาวะบกพร่องของไขสันหลัง และยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่อีกด้วย
4. ฝรั่ง อุดมด้วยวิตามินซีและใยอาหารช่วยการขับถ่าย
ฝรั่งเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงกว่าส้ม ช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนและระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ที่สำคัญฝรั่งมีกากใยอาหารสูงมาก ช่วยลดการดูดซึมน้ำตาลในเลือด เหมาะสำหรับคุณแม่ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักและป้องกันภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ พร้อมช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างปกติและมีประสิทธิภาพ
5. แอปเปิ้ล มีเพกตินช่วยเพิ่มแบคทีเรียดีในลำไส้แม่
แอปเปิ้ลอุดมไปด้วยสารเพกติน (Pectin) ซึ่งเป็นใยอาหารชนิดละลายน้ำได้ ทำหน้าที่เป็นพรีไบโอติกส์ช่วยส่งเสริมการทำงานของแบคทีเรียชนิดดีในลำไส้ ช่วยให้ระบบย่อยอาหารสมบูรณ์ ลดอาการท้องอืด และหากทานแอปเปิ้ลก่อนมื้ออาหารประมาณ 30 นาที จะช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลในเลือดหลังทานอาหารได้ดีมาก
6. ผลไม้ตระกูลเบอร์รี ให้สารต้านอนุมูลอิสระชั้นเลิศ
สตรอว์เบอร์รี บลูเบอร์รี หรือราสเบอร์รี เป็นกลุ่มผลไม้ที่คนท้องควรกิน เพราะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ฟลาโวนอยด์ และวิตามินซี ช่วยปกป้องเซลล์จากการถูกทำลายและเสริมสร้างเส้นเลือดฝอยให้แข็งแรง นอกจากจะมีรสชาติอร่อยช่วยดับกระหายแล้ว ยังช่วยจำกัดปริมาณกลูโคสในเลือดไม่ให้สูงเกินไปอีกด้วย
7. มะพร้าว เติมเกลือแร่จากธรรมชาติช่วยให้แม่สดชื่น
น้ำมะพร้าวเปรียบเสมือนเครื่องดื่มเกลือแร่จากธรรมชาติ อุดมไปด้วยโพแทสเซียม แมกนีเซียม และธาตุเหล็ก ช่วยเติมความสดชื่นและลดอาการอ่อนเพลียจากการแพ้ท้องได้ทันที อย่างไรก็ตาม เนื่องจากน้ำมะพร้าวมีความหวานจากธรรมชาติ คุณแม่ควรทานในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดสูงระหว่างตั้งครรภ์
ข้อควรระวังและผลไม้ที่คนท้องไม่ควรกิน เพื่อความปลอดภัย
แม้ว่าผลไม้จะมีประโยชน์ แต่คุณแม่ต้องใส่ใจเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญเพื่อให้ผลไม้ที่คนท้องควรกินส่งผลดีที่สุดต่อลูกน้อย
* หลีกเลี่ยงผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงมาก: เช่น ทุเรียน ขนุน หรือละมุด เพราะอาจเสี่ยงต่อภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์และเพิ่มความเสี่ยงน้ำตาลในเลือดสูง
* ระมัดระวังเรื่องความสะอาด: ผลไม้สดต้องล้างผ่านน้ำไหลและแช่ให้สะอาดเพื่อชำระล้างสารเคมี ยาฆ่าแมลง และเชื้อแบคทีเรียที่อาจปนเปื้อนดิน
* งดผลไม้แปรรูปหรือผลไม้ดอง: เนื่องจากมักมีการเติมน้ำตาล เกลือ และสารกันบูดปริมาณมาก ซึ่งส่งผลเสียต่อความดันโลหิตและทำให้ร่างกายบวมน้ำ
* เลือกทานผลไม้ที่สดใหม่เสมอ: เพื่อให้ได้รับคุณค่าทางวิตามินครบถ้วน และควรเลี่ยงผลไม้ที่มีรอยเน่าเสียเพื่อป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย