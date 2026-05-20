“นี่คือเวลาของคุณ” เวนเกอร์ร่วมยินดี อาร์เซน่อลปลดล็อกแชมป์ลีกหลังรอคอยยาวนาน

20 พฤษภาคม 2569 การรอคอยอันยาวนานของแฟนบอลอาร์เซน่อลสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการ หลัง “ปืนใหญ่” ผงาดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ 22 ปี ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลาบปลื้มที่แผ่ปกคลุมไปทั่วโลกฟุตบอล โดยหนึ่งในบุคคลที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือ อาร์แซน เวนเกอร์ อดีตผู้จัดการทีมระดับตำนานของสโมสร ผู้เคยพาทีมสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ลีกสูงสุดครั้งล่าสุดเมื่อปี 2004 กับชุด “The Invincibles” อันเลื่องชื่อ
เวนเกอร์ได้ออกมาแสดงความยินดีต่อความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ของอดีตต้นสังกัดผ่านโซเชียลมีเดีย ด้วยข้อความที่เต็มไปด้วยความหมายและพลังใจถึงนักเตะและแฟนบอล โดยระบุว่า “คุณทำได้แล้ว แชมเปี้ยนจะก้าวต่อไปเมื่อคนอื่นหยุด นี่คือเวลาของคุณแล้ว จากนี้ไปจงสนุกกับทุกช่วงเวลา” ข้อความดังกล่าวถูกแชร์ออกไปอย่างรวดเร็ว พร้อมเสียงตอบรับจากแฟนบอลจำนวนมากที่มองว่านี่คือถ้อยคำจากชายผู้เป็นส่วนสำคัญในการวางรากฐานความยิ่งใหญ่ของสโมสร
สำหรับเวนเกอร์ เขาไม่ใช่เพียงอดีตกุนซือธรรมดา แต่คือบุคคลผู้เปลี่ยนโฉมหน้าของอาร์เซน่อลทั้งในสนามและนอกสนาม ตลอดช่วงเวลาการคุมทีมยาวนานกว่า 2 ทศวรรษ เขาพาสโมสรคว้าแชมป์มากมาย รวมถึงพรีเมียร์ลีก 3 สมัย และเอฟเอ คัพ 7 สมัย พร้อมสร้างทีมที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการฟุตบอลอังกฤษ
การกลับมาคว้าแชมป์ลีกของอาร์เซน่อลในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงความสำเร็จของทีมชุดปัจจุบันเท่านั้น หากยังเป็นเหมือนการเชื่อมต่อระหว่างอดีตกับปัจจุบัน เป็นบทพิสูจน์ว่ามรดกแห่งความเชื่อ ความอดทน และอัตลักษณ์ของสโมสรยังคงส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่เสื่อมคลาย