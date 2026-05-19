แรมโบ้อีสาน ชู “สุชาติ” ใจนักเลง พลาดแล้วขอโทษทันที ไม่ปล่อยค้างคา ย้ำทำงานเพื่อประชาชนเต็มกำลัง

19 พฤษภาคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตกเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ภายหลังมีจังหวะปะทะคารมกับผู้สื่อข่าวระหว่างให้สัมภาษณ์ ก่อนจะกลับลงมาขอโทษสื่อมวลชนในเวลาต่อมา ล่าสุด นายเสกสกล อัตถาวงศ์ หรือ “แรมโบ้อีสาน” อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ออกมาแสดงความเห็นต่อเหตุการณ์ดังกล่าว โดยระบุว่าเชื่อมั่นว่านายสุชาติไม่ได้มีเจตนาจะกล่าวถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมต่อสื่อมวลชน หากแต่เป็นบรรยากาศของสถานการณ์ที่อาจทำให้การสื่อสารคลาดเคลื่อน จนเกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน
นายเสกสกลกล่าวว่า โดยส่วนตัวรู้จักนิสัยและแนวทางการทำงานของนายสุชาติเป็นอย่างดี มองว่าเป็นบุคคลที่พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย รวมถึงเสียงสะท้อนจากประชาชนและผลสำรวจความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานอยู่เสมอ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาภายในกระทรวง รวมถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างจริงจัง
อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรียังกล่าวว่า สิ่งที่สะท้อนตัวตนของนายสุชาติได้ชัดเจน คือการตัดสินใจกลับลงมาขอโทษสื่อมวลชนทันทีหลังตระหนักว่าคำพูดหรือท่าทีอาจไม่เหมาะสม ซึ่งถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบและสปิริตทางการเมืองอย่างชัดเจน เพราะไม่ต้องการให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความขุ่นข้องใจกับสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและนำเสนอข่าวสารต่อสาธารณะ
นายเสกสกลระบุเพิ่มเติมว่า ในมุมของคนที่ใกล้ชิด นายสุชาติเป็นผู้ที่พึ่งพาได้ พร้อมช่วยเหลือผู้คนในหลากหลายปัญหา และได้รับการยอมรับจากคนจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พร้อมย้ำว่าการยอมรับความผิดพลาดและกล้าขอโทษต่อสาธารณะ ถือเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในภาวะที่สังคมจับตาทุกการเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด