10 วิธี ทำความสะอาดเครื่องครัว อุปกรณ์ในห้องครัว ชาวก้นครัวต้องจด!

วิธีทำความสะอาดเครื่องครัว อุปกรณ์ในห้องครัว
1. ทำความสะอาดกระทะ
ดูคลิปวิธีทำด้านล่าง
วิธีล้างกระทะไหม้
1.นำกระทะไหม้มาตั้งบนเตาแก๊ส เปิดไฟ จากนั้นเทน้ำเปล่าลงไปให้ท่วมถึงคราบทั้งกระทะ รอให้น้ำเดือด
2.เมื่อน้ำเดือดจัด ให้ลดไฟลง จากนั้นใช้ตะหลิวค่อยๆ ขูดคราบไหม้ไปเบาๆ จนคราบหลุดออกเกือบหมด
3.ปิดแก๊ส เทน้ำทิ้ง จากนั้นนำกระทะที่คราบหลุดออกแล้ว ไปล้างทันที เพราะในตอนที่กระทะกำลังร้อน จะทำให้คราบไหม้สีดำที่ยังคงเหลืออยู่ หลุดออกได้ง่ายจนแทบไม่ต้องออกแรงขัด เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จ
2. ทำความสะอาดหม้อ
ดูคล็ดลับเต็มๆ ได้ที่ : อย่าทิ้ง! เคล็ดลับทำความสะอาด วิธีล้างหม้อไหม้ ให้กลับมาใช้ได้อีกครั้ง
4 วิธีล้างหม้อไหม้ ให้กลับมาใช้ได้เหมือนเดิม
1.น้ำส้มสายชู + เบกกิ้งโซดา + น้ำเปล่า
2.น้ำมะนาว + น้ำเปล่า
3.น้ำเปล่า + เบกกิ้งโซดา
4.เกลือ + มันฝรั่ง + น้ำเปล่า
=========
3. ทำความสะอาดเขียง
4 วิธีล้างเขียงไม้ ให้สะอาด
1.เกลือ - หลังจากทำอาหารเสร็จแล้ว นำเขียงไปล้างด้วยน้ำยาล้างจานตามปกติ เมื่อล้างสะอาดดีแล้ว ให้ใช้เกลือโรยบนเขียงไว้เป็นเวลา 1 ชม. แล้วนำฟองน้ำมาขัดเขียงให้สะอาด ตามด้วยล้างน้ำเปล่า
2.น้ำสมสายชู - ใช้น้ำส้มสายชูเช็ดทำความสะอาดเขียงให้ทั่ว ปล่อยทิ้งไว้สักระยะนึง แล้วนึงขัดล้างออกด้วยน้ำยาล้างจาน
3.เบคกิ้งโซดา - นำเบคกิ้งโซดาผสมผสมกับน้ำสะอาด เทไปบนเขียง แล้วใช้ฟองน้ำหรือแปรงขนอ่อนค่อยๆ ขัดหน้าเขียง เน้นบริเวณที่มีคราบฝังแน่น เทน้ำร้อนล้างออก แล้วจึงล้างเขียงด้วยน้ำยาล้างจานตามปกติ
4.มะนาว - หั่นมะนาวออกครึ่งลูก แล้วบีบน้ำมะนาวลงไปบนเขียง แล้วโรยเกลือตามลงไป เมื่อบีบจนน้ำหมดแล้ว ใช้เปลือกมะนาวขัดให้ทั่วเขียง แล้วทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที จากนั้นล้างทำความสะอาดตามปกติ
ไม่ว่าจะเลือกใช้วิธีใดทำความสะอาดเขียง ข้อสำคัญคือ หลังจากทำความสะอาดแล้วให้นำเขียงไปตากแดด เพื่อลดกลิ่น และไม่ทำให้เขียงเกิดเชื้อราค่ะ
=========
4. ทำความสะอาดไมโครเวฟ
นอกจากการเช็ดทำความสะอาดไมโครเวฟด้วยน้ำยาล้างจานตามปกติแล้ว อีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยทำให้ไมโครเวฟสะอาดใสปิ๊ง เช็ดคราบมันออกง่ายๆ แบบไม่ต้องออกแรง นั่นก็คือ การทำความสะอาดด้วยน้ำส้มสายชูค่ะ
1.ผสมน้ำส้มสายชูกับน้ำสะอาด ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 เท่าๆ กัน
2.นำน้ำผสมน้ำส้มสายชูเข้าไปอบในไมโครเวฟเป็นเวลาประมาณ 5-10 นาท ในระหว่างนั้นไอน้ำของน้ำส้มสายชูจะกระจายไปทั่วไมโครเวฟ
3.เมื่อครบเวลาแล้ว ให้ใช้ฟองน้ำเช็ดทำความสะอาดคราบภายในตามปกติ
5. ทำความสะอาดมีด
ปกติแล้วหลังจากทำอาหารเสร็จ เรามักจะทำความสะอาดมีดด้วยการล้างด้วยน้ำยาล้างจานแล้วเช็ดให้แห้งตามปกติ แต่ใครจะไปรู้ว่าจริงๆ แล้วในร่องมีดแอบมีเชื้อโรคต่างๆ ซ่อนอยู่ ซึ่งวิธีที่จะกำจัดเชื้อแบคทีเรียออกไปก็คือ การนำมีดไปลับกับหินลับมีดให้คม เพราะนอกจากจะทำให้สะอาดแล้วยังทำให้หั่นอาหารง่ายขึ้นด้วยค่ะ และสำหรับมีดที่เป็นสนิม ให้ใช้มะนาวกับเกลือขัดบริเวณที่เกิดคราบสนิม รับรองว่าจะได้มีดคู่ใจเล่มเดิมกลับมาแน่นอนค่ะ
6. ทำความสะอาดเตาแก๊ส
1.นำเบกกิ้งโซดามาทาบนไว้ที่เตาแก๊ส ตามด้วยน้ำมะนาว ทาทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที จากนั้นแล้วเช็ดคราบสกปรกออกไป แล้วนำฟองน้ำมาเช็คซ้ำอีกครั้ง
2.ในกรณีที่หัวเตาแก๊สมีคราบฝังแน่นเช็ดด้วยน้ำสะอาด หรือเบกกิ้งโซดาไม่ออก ให้ใช้แปรงสีฟันที่ไม่ใช้แล้วชุบน้ำขัดทำความสะอาด แล้วเช็ดด้วยผ้าแห้ง หรือถอดตะแกรงรองภาชนะออกมาแช่น้ำร้อนผสมกับน้ำยาล้างจานไว้ประมาณ 30 นาที แล้วจึงขัดออก ล้างด้วยน้ำสะอาด
7. ทำความสะอาดเตาไฟฟ้า
1.ใช้เบกกิ้งโซดา และน้ำมะนาวทำความสะอาดได้เหมือนเตาแก๊ส
2.ใช้ผ้าชุบน้ำส้มสายชู เช็ดคราบสกปรกออก แล้วโรยเบกกิ้งโซดาให้ทั่ว ทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที แล้วใช้ผ้าชุบน้ำร้อนบิดหมาด เช็ดเบกกิ้งโซดาออกพร้อมกับคราบสกปรก ถ้าหากเกิดคราบฝังแน่นให้นำใบมีดโกนมาปาดออกเบาๆ แล้วใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดออก
8. ทำความสะอาดอ่างล้างจาน
1.เปิดน้ำล้างให้อ่างเปียกทั้งหมด
2.นำเบกกิ้งโซดาโรยทิ้งไว้ให้ทั่วอ่างทั้งไว้ 10 นาที
3.ใช้ฟองน้ำชุบน้ำยาล้างจาน หรือน้ำมะนาว ขัดทำความสะอาดทั่วๆ อ่าง
4.ล้างน้ำทำความสะอาด
5.หากบริเวณซอกอ่าง หรือก๊อกน้ำมีคราบ ให้นำแปรงสีฟันที่ไม่ใช้แล้ว บีบยาสีฟันลงไปเล็กน้อย แล้วนำมาขัดออกคราบออก พักทิ้งไว้ประมาณ 10 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
9. ทำความสะอาดตู้เย็น
1.กดปุ่มละลายน้ำแข็ง แล้วเคลียร์ของออกจากตู้เย็น แยกของที่เน่าเสีย หรือหมดอายุทิ้งไป
2.ก่อนจะเริ่มทำความสะอาด ให้ดึงปลั๊กตู้เย็นออกก่อน
3.ถอดชั้นวางของในตู้เย็นออกมาล้างทำความสะอาด ด้วยน้ำยาล้างจาน
4.ใช้ผ้าชุบน้ำ หรือฟองน้ำเช็ดภายในตู้เย็น หากมีคราบให้ใช้เบกกิ้งโซดาผสมน้ำแล้วเช็ดออก
5.เช็ดตู้เย็นด้วยผ้าชุบน้ำสะอาดบิดหมาดอีกครั้ง
6.จัดชั้นวางเข้าตู้เย็น แล้วนำอาหารเข้าไปแช่ไว้ให้เป็นระเบียบหมวดหมู่
7.หากต้องการดับกลิ่นตู้เย็น ให้นำเมล็ดกาแฟใส่ถ้วยเล็กๆ แล้ววางไว้ภายในตู้เย็น จะทำให้ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกไปได้
10. ทำความสะอาดพื้นห้องครัว
1.ผงซักฟอก - นำผงซักฟอกที่เราซักผ้ามาล้างคราบน้ำมันบนพื้นครัวออกได้ง่ายๆ ด้วยการทำไปผสมกับน้ำอุ่น แล้วนำผ้าไปชุบน้ำมาถูบนพื้น นอกจากจะกำจัดคราบสกปรกต่างๆ ออกได้แล้ว ยังทำให้ห้องครัวมีกลิ่นหอมอีกด้วย
2.น้ำส้มสายชู - ผสมน้ำสะอาด 2 ส่วน ต่อน้ำส้มสายชู 1 ส่วน เข้าด้วยกัน นำผ้ามาชุบ แล้วเช็ดบริเวณที่มีคราบสกปรกออก จากนั้นให้ใช้ผ้าชุดน้ำสะอาดเช็ดอีกครั้ง
3.เบกกิ้งโซดา และน้ำมะนาว - ผสมน้ำกับเบกกิ้งโซดาเข้าด้วยกัน แล้วนำฟองน้ำมาจุ่ม เช็ดบริเวณคราบออก หากยังมีคราบฝังแน่นอยู่ ให้เทน้ำมะนาวลงไปผสมกับเบกกิ้งโซดาด้วย แล้วเทราดไปตรงบริเวณคราบ จากนั้นใช้ฟองน้ำขัดคราบออกให้สะอาด ตามด้วยล้างน้ำสะอาด แล้วนำผ้าเช็ดออกให้แห้ง