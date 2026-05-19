พิพัฒน์ขีดเส้น 3 เดือน ศึกษาลดรถไฟเข้าเมือง หลังโศกนาฏกรรมมักกะสัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม แถลงมาตรการเร่งด่วนหลังเกิดอุบัติเหตุขบวนรถไฟสินค้าชนรถโดยสาร ขสมก. สาย 206 บริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสัน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 8 ราย และบาดเจ็บ 30 ราย โดยกระทรวงคมนาคมยืนยันจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และยกระดับมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
นายพิพัฒน์ระบุว่า ได้ลงนามตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจำนวน 14 คน โดยมีรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน ให้สรุปผลภายใน 15 วัน หากพบเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องละเลยหน้าที่จะต้องรับผิดตามขั้นตอนทั้งทางวินัยและกฎหมาย พร้อมกำชับ รฟท. ใช้กฎเหล็ก “ไม้กั้นไม่ลง รถไฟไม่เคลื่อนขบวน” ควบคู่กับการเชื่อมระบบไม้กั้นกับสัญญาณไฟจราจร และให้ ขสมก. จัดเจ้าหน้าที่พิเศษดูแลจุดเสี่ยง
ในระยะเร่งด่วน กระทรวงคมนาคมสั่งให้ รฟท. จำกัดการเดินรถไฟสินค้าเข้ากรุงเทพฯ ชั้นใน โดยเฉพาะช่วงกลางวัน ให้ขบวนสินค้าจำเป็นวิ่งเฉพาะเวลา 22.00-04.00 น. ส่วนรถไฟน้ำมันห้ามเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมให้ศึกษาแนวทางลดจำนวนรถไฟโดยสารและรถสินค้าเข้าสู่เขตเมืองภายใน 3 เดือน โดยอาจให้สายตะวันออกสิ้นสุดที่สถานีลาดกระบัง เพื่อเชื่อมต่อแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ หรือรถเมล์ ขสมก. ขณะที่สายใต้และสายตะวันตกอาจหยุดที่สถานีตลิ่งชัน เพื่อเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดง
ด้านมาตรการเยียวยา นายสิริพงศ์เปิดเผยว่า ผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือรวมประมาณ 2.39 ล้านบาทต่อราย ยังไม่รวมเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากสำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนผู้บาดเจ็บจะได้รับการดูแลตามระดับอาการ ตั้งแต่หลักแสนบาทจนถึงสูงสุด 1 ล้านบาท พร้อมยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมจะไม่ปกป้องผู้กระทำผิด โดยตำรวจจะดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้อง ขณะที่ รฟท. และ ขสมก. จะตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยทุกระดับ
ขณะเดียวกัน รฟท. ชี้แจงว่า ผลตรวจเบื้องต้นพบสารแอมเฟตามีนและกัญชาในร่างกายพนักงานขับรถไฟ โดยมีคำสั่งให้ออกแล้ว ส่วนเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องกั้นและช่างเครื่องถูกย้ายจากหน้าที่ระหว่างการสอบสวน พร้อมเตรียมพัฒนาระบบอัตโนมัติ ATP เชื่อมกับเครื่องกั้นถนนในอนาคต ซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี
นายพิพัฒน์ย้ำว่า เป้าหมายสำคัญของกระทรวงคมนาคมคือการลดความเสี่ยงจากจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพฯ ชั้นในให้ได้มากที่สุด ทั้งการผลักดันรถไฟสายสีแดงช่วง Missing Link การใช้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นสถานีหลัก และการจัดระบบเดินรถใหม่ให้สอดคล้องกับความปลอดภัยของประชาชน โดยให้ รฟท. รายงานความคืบหน้าทุกเดือน