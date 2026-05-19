วิธีไล่มด มดขึ้นอาหาร ทำยังไงดี ป้องกันมดขึ้นอาหาร
หมดปัญหา! มดขึ้นอาหาร ทำยังไงดี เดินไปเปิดตู้กับข้าวทีไร ต้องใจหาย เพราะมดน้อยใหญ่กำลังแห่มาจัดปาร์ตี้บุฟเฟต์ในครัว ไม่ว่าจะอาหารที่เพิ่งเปิดใหม่ หรือขนมที่วางไว้แค่แป๊บเดียว วันนี้เรามีคำแนะนำดีๆ มาฝาก กับ วิธีไล่มด ป้องกันมดขึ้นอาหาร แบบง่ายๆ ปัญหานี้เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวมาก เพราะนอกจากจะทำให้เราต้องทิ้งอาหารไปอย่างน่าเสียดายแล้ว ยังสร้างความรำคาญใจไม่รู้จบอีกด้วย ตามมาดูวิธีป้องกันง่ายๆ กันได้เลย!
วิธีไล่มดออกจากอาหาร
1. เขย่าและเคาะ
•สำหรับอาหารแห้ง (เช่น ข้าวสาร, ขนมปังชิ้น) : ค่อยๆ เขย่าภาชนะ หรือเคาะจานเบาๆ มดจะตกใจและเริ่มปีนหนีออกไปเอง
•สำหรับอาหารเม็ดเล็กๆ (เช่น ข้าวสาร) : เทข้าวสารใส่ถาดกว้างๆ แล้วใช้ช้อนเขี่ยเบาๆ หรือนำไปวางตากแดดชั่วคราว ความร้อนและแสงสว่างจะทำให้มดหนีออกไปอย่างรวดเร็ว (วิธีนี้ใช้ได้ดีกับข้าวสารที่มดขึ้น)
2. วางน้ำล้อมรอบ
•เตรียมภาชนะสองชั้น : นำภาชนะใส่อาหารวางไว้ใน ภาชนะที่ใหญ่กว่า เช่น ถาด หรือชามใบใหญ่
•เติมน้ำ : เทน้ำเปล่า (น้ำก๊อกธรรมดา) ใส่ลงในภาชนะชั้นนอกให้มีน้ำล้อมรอบฐานของภาชนะใส่อาหารไว้ มดจะไม่สามารถเดินผ่านน้ำได้ (แต่ห้ามใช้น้ำต้ม หรือน้ำที่มีอุณหภูมิสูง เพราะจะดึงดูดมดบางชนิดได้)
3. ใช้ลมเย็นไล่มด
•ใช้ลมพัด : นำอาหารไปวางใกล้พัดลม หรือใช้ไดร์เป่าผม (แบบลมเย็นเท่านั้น) เป่าเบาๆ มดจะทนสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้และหนีไป
•เข้าตู้เย็น (ทางเลือกสุดท้าย) : หากเป็นอาหารที่แช่ได้ เช่น ขนมหวานบางชนิด ลองนำไปแช่ตู้เย็นสักพัก มดจะตายหรือหนีออกไปจากความเย็น แล้วค่อยๆ เขี่ยตัวที่เหลือออก
วิธีป้องกันมดขึ้นอาหาร
1. เก็บอาหารในภาชนะปิดสนิท
วิธีเบื้องต้นเริ่มจากการ เก็บอาหารในภาชนะที่ปิดสนิท นี่คือวิธีเบสิกที่สุดแต่ได้ผลดีที่สุด เพราะมดจะถูกดึงดูดด้วยกลิ่นของอาหาร ดังนั้นการเก็บอาหารไว้ใน กล่องพลาสติกที่มีฝาปิดแน่นหนา หรือ ขวดโหลแก้วที่มีฝาแบบสุญญากาศ จะช่วยป้องกันไม่ให้มดเข้าถึงแหล่งอาหารได้ และสำหรับอาหารแห้งอย่างน้ำตาล, แป้ง, ข้าวสาร ควรเทใส่ขวดโหลที่มีฝาปิดมิดชิดทันทีหลังซื้อมา
2. ทำครัวให้สะอาดอยู่เสมอ
ทำความสะอาดครัว ให้สะอาดอยู่เสมอ เศษอาหารเล็กๆ น้อยๆ ที่เรามองข้ามไปคือแหล่งเชื้อเชิญมด การรักษาความสะอาดของห้องครัวจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ควรหมั่นเช็ดคราบน้ำ, คราบน้ำตาล, หรือเศษอาหารที่หกบนเคาน์เตอร์ โต๊ะ หรือพื้นครัวทันที รวมถึงล้างจานทันทีหลังมื้ออาหาร อย่าปล่อยจานที่ยังไม่ได้ล้างทิ้งไว้ในอ่าง เพราะคราบอาหารบนจานคืออีกหนึ่งแหล่งอาหารที่มดตามหา
3. ใช้มะนาว กาแฟ น้ำส้มสายชู ไล่มด
มดไม่ชอบกลิ่นฉุนบางชนิด เราสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้มาสร้างเป็นแนวป้องกันมดได้
•เปลือกมะนาว หรือน้ำมะนาว : กลิ่นและกรดของมะนาวช่วยไล่มดได้ดี ให้ลองนำเปลือกมะนาวไปวางตามจุดที่มดชอบเดิน หรือใช้สำลีชุบน้ำมะนาวไปเช็ดตามขอบหน้าต่างหรือขอบประตู
•ผงกาแฟ : มดไม่ชอบกลิ่นกาแฟ ลองโรยผงกาแฟตามทางเดินของมด หรือนำไปวางในตู้กับข้าว
•น้ำส้มสายชู : ผสมน้ำส้มสายชูและน้ำเปล่าในอัตราส่วน 1:1 แล้วนำไปฉีดพ่นตามทางเดินของมด กลิ่นจะไปทำลายร่องรอยฟีโรโมนที่มดใช้ในการสื่อสาร ทำให้มดหลงทาง
4. เก็บขยะให้มิดชิดและทิ้งทุกวัน
เก็บขยะทิ้งทุกวัน ถังขยะคือแหล่งบุฟเฟต์ของมด เศษอาหารที่อยู่ในถังขยะจะส่งกลิ่นล่อให้มดเข้ามาได้ง่ายๆ ควรใช้ถังขยะแบบมีฝาปิด เลือกใช้ถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อไม่ให้กลิ่นอาหารเล็ดลอดออกมา และควรไม่ควรปล่อยขยะที่มีเศษอาหารทิ้งไว้ข้ามคืน ควรนำไปทิ้งนอกบ้านทุกวันเพื่อลดแหล่งดึงดูดมด
5. ปิดรอยแตกของครัว
ปิดรอยแตกและช่องโหว่ของครัว บางครั้งมดไม่ได้มาแค่ทางประตูหรือหน้าต่าง แต่สามารถแทรกตัวเข้ามาตามรอยแตกเล็กๆ บนผนัง หรือช่องว่างใต้ขอบประตูได้ ให้ลองเดินสำรวจรอบๆ ครัว หรือบริเวณบ้านที่มดชอบขึ้นว่ามีรอยแตกหรือช่องโหว่ตรงไหน จากนั้นใช้ซิลิโคน, ปูนอุดรอยรั่ว หรือวัสดุอุดรอยรั่วมาปิดช่องว่างเหล่านั้นให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันไม่ให้มดเข้ามาในบ้านได้