ข้อเสนอจากกลุ่มเจ้าสัว-CEO ถึงรัฐบาล “อนุทิน”

ธนินท์ เจียรวนนท์
“น้ำมันบนดินสำคัญกว่าน้ำมันใต้ดิน”
เสนอให้รัฐเร่งพัฒนา “เกษตรและอาหาร” เป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจหลัก โดยมีข้อเสนอสำคัญคือ
• ลงทุนระบบชลประทานและแหล่งกักเก็บน้ำทั่วประเทศ
• กระจายน้ำให้ถึงพื้นที่เกษตร
• ยกระดับผลผลิตทางการเกษตรให้ปลูกได้ 3 รอบ/ปี
• เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นหลายเท่า
• ตั้ง “นิคมอุตสาหกรรมเกษตร” เชื่อมการผลิต-แปรรูป-ขนส่ง-ตลาด
• ใช้ AI และ Food Tech เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทย
ศุภชัย เจียรวนนท์
ผลักดันไทยเป็น “AI Government”
เสนอให้ไทยเร่งสร้างเศรษฐกิจใหม่บนฐานเทคโนโลยี
• สร้าง Startup Ecosystem
• ตั้งกองทุน Seed Fund สนับสนุนคนรุ่นใหม่
• ปฏิรูปการศึกษา เพิ่มวิชา AI / Computing / Digital Technology
• พัฒนาทักษะดิจิทัลให้นักเรียน-นักศึกษา
• ดึง Talent ระดับโลกเข้ามาทำงานในไทย
• ใช้จุดแข็งไทยด้านอาหาร ท่องเที่ยว และคุณภาพชีวิตดึงดูดคนเก่ง
• เปลี่ยนจาก E-Government ไปสู่ “AI Government”
เวทิต โชควัฒนา
ช่วยพยุงราคาสินค้า
• พร้อมลดกำไรเพื่อช่วยประชาชน
• ช่วยผู้ประกอบการรายเล็ก
• สนับสนุนนโยบายรัฐลดค่าครองชีพ
สุทธิสาร จิราธิวัฒน์, ศุภลักษณ์ อัมพุช, อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา
กลุ่มค้าปลีก-ท่องเที่ยว ร่วมลดภาระประชาชน
• ช่วยลดรายจ่ายประชาชน
• สนับสนุนผู้ประกอบการรายเล็ก
• ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
สารัชถ์ รัตนาวะดี
หนุนพลังงานสะอาด-Data Center
• สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด
• ส่งเสริม Solar และพลังงานลม
• เน้นใช้วัตถุดิบและการผลิตในประเทศ (Local Content)
• ดึงต่างชาติมาลงทุน Data Center
• ต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกคนไทย
ธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม, จรีพร จารุกรสกุล
ลดอุปสรรคการลงทุน
• ลดขั้นตอนอนุญาตต่างๆ
• เร่งกระบวนการราชการ
• ทำให้การลงทุนเกิดเร็วขึ้น
• สนับสนุน BOI Fast Track