คนนอก! ที่ยื่นมือในวันที่ครอบครัวไม่อยู่ข้างกัน ทราย สก๊อต เล่าเบื้องหลังเงินสนับสนุนงานมูลนิธิที่ซื้อประกันให้เจ้าหน้าที่ ชี้ทุนทั้งหมดมาจากการประสานงานเอง

18 พฤษภาคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประเด็นความเคลื่อนไหวของ “ทราย สก๊อต” ยังคงได้รับความสนใจจากสังคมอย่างต่อเนื่อง หลังมีการเปิดเผยเรื่องราวชีวิตส่วนตัว ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และเส้นทางการทำงานด้านสาธารณประโยชน์ ล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลผ่านรายการ โหนกระแส ถึงเบื้องหลังการสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยระบุอย่างชัดเจนว่า งบประมาณบางส่วนที่นำมาใช้จัดทำสวัสดิการ รวมถึงการซื้อประกันให้กับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม มาจากการระดมทุนและการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนรายใหญ่ด้วยตนเอง
ทราย สก๊อต ระบุว่า การดำเนินงานดังกล่าวเกิดจากความตั้งใจที่จะสร้างหลักประกันให้บุคลากรที่ทำงานภาคสนามซึ่งต้องเผชิญความเสี่ยงจากภารกิจโดยตรง พร้อมย้ำว่าเงินสนับสนุนไม่ได้เกิดจากการพึ่งพาทรัพยากรของครอบครัวเดิม แต่เป็นผลจากการพูดคุยและขอความร่วมมือกับภาคธุรกิจเองทั้งหมด โดยมีการระบุชื่อบริษัทเอกชนรายใหญ่อย่าง “ช้าง” และ “CP” ว่าเป็นส่วนหนึ่งของผู้สนับสนุนสำคัญในภารกิจดังกล่าว
ความเคลื่อนไหวนี้กลายเป็นอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง เนื่องจากทราย สก๊อต มักถูกสังคมเชื่อมโยงกับภาพจำของการเป็นทายาทตระกูลธุรกิจใหญ่ของประเทศ อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยสะท้อนจุดยืนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวอย่างตรงไปตรงมา จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และความสนใจในมิติชีวิตส่วนตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะที่หลายเสียงในโลกออนไลน์มองว่า การที่เจ้าตัวสามารถขับเคลื่อนภารกิจเพื่อสังคมได้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอก สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามสร้างตัวตนและเส้นทางของตัวเองอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นที่จับตาของสังคม โดยเฉพาะในมุมของบทบาทการทำงานเพื่อสาธารณะของบุคคลสาธารณะรุ่นใหม่ ที่เลือกเดินบนเส้นทางซึ่งแยกออกจากภาพจำเดิมของครอบครัว และพยายามพิสูจน์ตัวเองผ่านการลงมือทำจริงในพื้นที่ภาคสนาม
