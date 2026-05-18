ฮือฮาทำเนียบ! “อนุทิน” ขึ้นบอร์ดอดีตนายกฯ ทั้งที่ยังนั่งเก้าอี้ผู้นำประเทศ

18 พฤษภาคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ภายในแวดวงการเมือง ภายหลังพบว่าบริเวณตึกไทยคู่ฟ้า ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติงานสำคัญของนายกรัฐมนตรี มีการติดตั้งภาพของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี คนที่ 32 บนผนังทำเนียบภาพอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อย ทั้งที่ยังคงดำรงตำแหน่งผู้นำรัฐบาลอยู่ในปัจจุบัน นับเป็นความเคลื่อนไหวที่สร้างความประหลาดใจอย่างมาก เนื่องจากแตกต่างจากแนวปฏิบัติที่ยึดถือกันมาโดยตลอดของทำเนียบรัฐบาล
รายงานข่าวระบุว่า การติดตั้งภาพดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานที่ของทำเนียบรัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการ หลังจากนายอนุทินได้เดินสำรวจพื้นที่ภายในตึกไทยคู่ฟ้า และเมื่อมาถึงจุดแสดงภาพอดีตนายกรัฐมนตรี ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับธรรมเนียมการติดตั้งภาพผู้นำประเทศ โดยตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงต้องรอให้พ้นจากตำแหน่งก่อน พร้อมระบุว่าแม้ยังดำรงตำแหน่งอยู่ก็สามารถนำภาพมาติดตั้งได้ ก่อนมีคำสั่งให้นำภาพของตนเองขึ้นแสดงโดยไม่ต้องรอให้พ้นจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ตลอดที่ผ่านมา ธรรมเนียมปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานที่จะดำเนินการติดตั้งภาพเฉพาะบุคคลที่เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและสิ้นสุดวาระอย่างเป็นทางการแล้วเท่านั้น เพื่อบันทึกไว้ในฐานะอดีตผู้นำของประเทศ การปรากฏของภาพนายอนุทินในครั้งนี้จึงถูกมองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ทั้งในแง่ความเหมาะสม ภาพลักษณ์ทางการเมือง และการตีความเชิงสัญลักษณ์ต่อสถานะของผู้นำประเทศ ขณะที่ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากทำเนียบรัฐบาลต่อประเด็นดังกล่าว