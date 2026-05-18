“ทราย สก๊อต” เล่าทั้งน้ำตา ปมร้าวในตระกูล เปิดเบื้องหลังคำกล่าวหา “เนรคุณ” โยงเหตุหลังออกรายการดัง

18 พฤษภาคม 2569 จากประเด็นดราม่าครอบครัวที่กลายเป็นกระแสร้อนในโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่อง กรณีของ “ทราย สก๊อต” ที่ก่อนหน้านี้ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาเกี่ยวกับความขัดแย้งภายในครอบครัว ทั้งประเด็นการถูกฟ้องร้องเพื่อเรียกคืนทรัพย์สินซึ่งเจ้าตัวระบุว่าเป็นมรดกที่คุณตาเคยมอบไว้ให้ รวมถึงการถูกกล่าวหาว่าเป็นลูกเนรคุณ ภายหลังการเปิดเผยเรื่องราวบาดแผลในอดีตเกี่ยวกับการถูกพี่เลี้ยงล่วงละเมิด และการที่เจ้าตัวอ้างว่าเมื่อพยายามขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในครอบครัวกลับไม่ได้รับการช่วยเหลือ ซ้ำยังถูกขอให้กลับไปขอโทษมารดา เรื่องราวดังกล่าวจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมออนไลน์ทันที
.
ล่าสุด ทราย สก๊อต ปรากฏตัวในฐานะแขกรับเชิญของรายการ “โหนกระแส” โดยมีการเปิดใจถึงอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ถูกสังคมจับตา นั่นคือคำกล่าวหาว่าเป็นลูกเนรคุณ ซึ่งระหว่างการสนทนา หนุ่ม กรรชัย ได้สอบถามตรงถึงที่มาของคำกล่าวหาดังกล่าวว่าเกิดจากเรื่องใดกันแน่
.
ทรายชี้แจงว่า จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งครั้งใหญ่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงที่ไปออกรายการ “ตีท้ายครัว” โดยมีช่วงหนึ่งที่เจ้าตัวพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตว่า บุคคลที่เคยทำร้ายตนเองในวัยเด็กกลับถูกจ้างให้กลับเข้ามาทำงานอีกครั้ง ซึ่งคำพูดดังกล่าวทำให้ฝั่งครอบครัวมองว่าเป็นการสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง จนนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ยิ่งแตกร้าวหนักขึ้น
.
นอกจากนี้ ในรายการยังมีการเปิดเผยข้อความแชตที่ทรายระบุว่าได้รับผ่านคุณน้าภายหลังรายการดังกล่าวออกอากาศ โดยข้อความมีเนื้อหาในลักษณะขอให้ยุติการพูดถึงบุคคลในครอบครัว พร้อมระบุว่าคนในตระกูลจำนวนหนึ่งไม่พอใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และมีการกล่าวถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินคดีในข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการอกตัญญูหรือสร้างความเสียหาย ซึ่งเจ้าตัวระบุว่านั่นเป็นหนึ่งในหลักฐานที่สะท้อนแรงกดดันที่ต้องเผชิญมาตลอดช่วงที่ผ่านมา
.
กรณีดังกล่าวยังคงเป็นที่จับตาของสังคมอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเมื่อประเด็นนี้เชื่อมโยงทั้งความสัมพันธ์ในครอบครัว บาดแผลในอดีต และข้อพิพาทด้านทรัพย์สิน ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่าบทสรุปทางกฎหมายหรือความเข้าใจระหว่างคู่กรณีจะลงเอยอย่างไร ขณะที่โลกออนไลน์ยังคงถกเถียงอย่างต่อเนื่องถึงมุมมองเรื่องครอบครัว สิทธิของผู้เสียหายในการพูดถึงประสบการณ์ชีวิต และเส้นแบ่งระหว่างเรื่องส่วนตัวกับผลกระทบต่อชื่อเสียงของบุคคลที่เกี่ยวข้อง