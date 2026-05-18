ย้อนคำเตือน “หมอปลาย” หลังพูดถึงเหตุรถไฟตั้งแต่ต้นปี ชี้ปี 69 อาจเกิดเหตุไม่คาดฝันถี่

18 พฤษภาคม 2569 โลกออนไลน์กลับมาแชร์คลิปบทสัมภาษณ์ของ “หมอปลาย” อย่างกว้างขวางอีกครั้ง หลังมีการหยิบยกคำให้สัมภาษณ์เมื่อต้นปี 2569 ซึ่งมีการกล่าวถึงเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง โดยในบทสนทนาช่วงหนึ่ง ผู้สัมภาษณ์ได้สอบถามถึงประเด็นเรื่องรถไฟว่าประชาชนจำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวังหรือไม่ ซึ่งหมอปลายตอบว่า ในฐานะผู้ใช้บริการ ประชาชนอาจไม่สามารถป้องกันหรือควบคุมสถานการณ์ได้ด้วยตนเองมากนัก แต่สิ่งที่คาดหวังคือหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบจะต้องให้ความสำคัญกับมาตรการความปลอดภัยอย่างจริงจัง
หมอปลายยังกล่าวในบทสัมภาษณ์ดังกล่าวว่า ปี 2569 อาจเป็นช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะไม่น่าเกิดขึ้นได้หลายกรณี พร้อมยกตัวอย่างเหตุการณ์เกี่ยวกับการชนที่มีลักษณะผิดปกติ ทั้งเหตุที่เกิดระหว่างระบบขนส่งหรืออุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะบนท้องถนน จนทำให้คลิปดังกล่าวถูกนำกลับมาเผยแพร่ซ้ำและวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นเพียงการตีความจากคำให้สัมภาษณ์ที่ถูกเผยแพร่ในรายการช่วงต้นปี และยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าคำกล่าวดังกล่าวเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ใดโดยตรง ขณะที่ในโลกออนไลน์มีทั้งผู้ที่มองว่าเป็นความบังเอิญ และผู้ที่มองว่าเป็นคำเตือนที่น่าจับตา ทำให้ประเด็นนี้กลายเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารสาธารณะมักแนะนำว่า การรับข้อมูลลักษณะการคาดการณ์หรือคำทำนายควรใช้วิจารณญาณ และควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานทางการ โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของสาธารณะ เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือการตื่นตระหนกโดยไม่จำเป็น