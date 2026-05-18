ยา กับ นม และ เครื่องดื่ม ที่ห้ามใช้คู่กัน

ยาปฏิชีวนะกลุ่มเตตราไชคลีน และกลุ่มฟลูออโรควิโนโลน (เช่น นอร์ฟล็อกซาซิน) คู่กับ นม การดูดซึมยาลดลง ผลการรักษาอาจไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มที่
ยาขยายหลอดลม คู่กับ ชา/กาแฟ หัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือ เต้นเร็วขึ้น ผู้ป่วยโรคหัวใจควรระวัง
ยาแก้แพ้ชนิดง่วงน้อย คู่กับ น้ำส้ม การดูดซึมยาลดลง ผลการรักษาอาจไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มที่
ยาลดไขมัน (เช่น ชิมวาสแตติน) คู่กับ น้ำเกรปฟรุต เพิ่มระดับยาในเลือด อาจทำให้กล้ามเนื้ออักเสบ
ยาพาราเซตามอล คู่กับ แอลกอฮอล์ ส่งผลเสียต่อตับ อาจทำให้ตับอักเสบได้หากดื่มเป็นประจำ
ยาที่มีฤทธิ์ทำให้ง่วง (เช่น ยาคลายกล้ามเนื้อ) คู่กับ แอลกอฮอล์ ทำให้ง่วงซึม เดินเซ และกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นเหตุให้ล้ม เกิดอุบัติหตุ หรือได้รับการบาดเจ็บ