รู้หรือไม่ว่า 'หนังศีรษะแห้ง' กับ 'รังแค' แตกต่างกันอย่างไร
ปัญหาหนังศีรษะลอกเป็นสะเก็ดขาวๆ ถือเป็นหนังศีรษะที่กวนใจใครหลายคน หลายคนอาจเข้าใจว่าหนังศีรษะแห้งและรังแคเป็นสิ่งเดียวกัน แต่แท้จริงแล้วสองสิ่งนี้ไม่ใช่ปัญหาเดียวกัน เพราะมีต้นตอของปัญหาและลักษณะอาการแตกต่างกัน โว้กบิวตี้พามาทำชี้ความแตกต่างระหว่างหนังศีรษะแห้งและรังแคว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร รวมถึงบอกวิธีการดูแลรักษา เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับหนังศีรษะและเส้นผมของเรา
รังแค
ปัญหารังแคเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากเชื้อราที่พบบนหนังศีรษะและเชื้อราตัวนี้จะกระตุ้นให้เซลล์ผิวหนังหลุดลอกเร็วจนเกิดเป็นรังแค หรือแม้แต่การดูแลความสะอาดหนังศีรษฟะที่มากหรือน้อยเกินไป เพราะถ้าหากสระผมน้อยจนเกินไป เซลล์ผิวหนังเก่าที่ไม่ได้ถูกผลัดออกก็สามารถก่อตัวเป็นรังแคได้ หรือใครที่สระผมบ่อยก็เป็นสาเหตุที่ทำให้หนังศีรษะแห้ง ขาดสมดุลได้อีกเช่นกัน รวมถึงสภาพอากาศและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหาร ความเครียดจากการทำงาน หรือฮอร์โมนที่ไม่เหมือนกันของแต่ละคน เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้หนังศีรษะอ่อนแอและเป็นรังแค
อาการรังแค
มีอาการคันหนังศีรษะ หนังศีรษะมันเร็วและมันมากกว่าคนทั่วไป หลุดลอกกลายเป็นแผ่นหรือสะเก็ดสีขาวไปทางสีเหลือง สามารถเกิดขึ้นบริเวณใดบริเวณหนึ่ง หรือเกิดทั่วทั้งศีรษะก็ได้ บางคนอาจมีกลิ่นหรือหนังศีรษะบวมแดงร่วมด้วย
การรักษารังแค
เลือกใช้แชมพูและครีมนวดผมที่มีค่า pH ใกล้เคียงกับผิวหนัง ประมาณ 4.2 – 6.5 เพราะเป็นค่า pH ที่มีความใกล้เคียงกับผิวหนังของเรา จึงเหมาะสำหรับขจัดรังแค ล้างหนังศีรษะและเส้นผมให้สะอาด เป่าให้แห้งทุกครั้งเพื่อลดความอับชื้นและอาการคัน รวมถึงในเรื่องของการรับประทานอาหารก็มีความสำคัญมากไม่แพ้กัน พยายามลดอาหารประเภทน้ำตาล แป้ง และไขมัน หันมาบำรุงด้วยอาหารที่มีโอเมก้า 3 ไบโอติน ซิงก์ วิตามินบีและวิตามินดี เพราะจะช่วยปรับสมดุล เพิ่มวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็น ถ้าหากยังไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์ผิวหนัง เพื่อปรับสูตรแชมพูให้มีส่วนผสมของตัวยาร่วมด้วย
หนังศีรษะแห้ง
อาการหนังศีรษะแห้งเกิดจากความชุ่มชื้นในผิวหนังที่ไม่เพียงพอ ซึ่งความชุ่มชื้นที่ไม่เพียงพอเกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศ เพราะในช่วงที่อากาศหนาว ความชื้นในผิวหนังของเราจะน้อยกว่าปกติ ทำให้ผิวแห้งและลอกได้ รวมถึงอุณหภูมิที่ใช้ในการทำความสะอาดหรือจัดแต่งเส้นผมก็มีผลเช่นกันอย่างการใช้น้ำอุ่นสระผม การใช้ความร้อนหรือเคมีกับเส้นผมมากเกินไป และการปล่อยให้ผมแห้งชื้นด้วยการไม่เป่าผมให้แห้งสนิท ไม่เพียงเท่านี้การขาดสารอาหารบางอย่างก็อาจทำให้เกิดหนังศีรษะแห้งได้ เช่น กรดไขมันโอเมก้า 3 วิตามิน B6 และ B12 นอกจากนี้ความเครียดหรือการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอก็สามารถทำให้หนังศีรษะอ่อนแอได้
อาการหนังศีรษะแห้ง
หนังศีรษะแห้งจะมีสะเก็ดสีขาวที่มีขนาดเล็กกว่ารังแค และเป็นสะเก็ดที่มีลักษณะแห้งเช่นเดียวกับผิวหนัง นอกจากนี้ยังอาจทำให้เส้นผมดูแห้งไปด้วย เพราะหนังศีรษะจะผลิตความมันออกมาให้ผมดูเงางาม ถ้าหนังศีรษะแห้งก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ผมของเราแห้งแตกปลายได้ และถ้าเกาบ่อยๆ หรือปล่อยให้อาการรุนแรง จะทำให้หนังศีรษะแดง ระคายเคือง หรือถึงขั้นเป็นแผลได้
การรักษาหนังศีรษะแห้ง
เลือกใช้แชมพูสูตรอ่อนโยนที่มอบความชุ่มชื้นและช่วยปลอบประโลมผิวที่แห้งได้ดี โดยเน้นเรื่องส่วนผสมที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นเป็นพิเศษอย่างว่านหางจระเข้ น้ำมันมะพร้าว น้ำมันละหุ่ง น้ำมันอัลมอนด์ หรือน้ำมันมะกอก เป็นต้น รวมถึงไม่สระผมด้วยน้ำอุ่นหรือสระผมบ่อยจนเกินไป เพราะจะเป็นการล้างน้ำมันธรรมชาติบนหนังศีรษะออกไป ทำให้เกิดความชุ่มชื้นจนแห้งและลอกเป็นแผ่นได้ นอกจากนี้ยังควรเติมน้ำให้ร่างกายอย่างการดื่มน้ำให้เพียงพอและรับประทานอาหารที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นอย่างแตงกวา มะเขือเทศ และผักใบเขียวต่างๆ เป็นต้น