เผยวิธีลดกลิ่นอับบนศีรษะโดยไม่ต้องสระผมบ่อย
บางวันที่เราอาจไม่มีเวลาที่จะสระผมทุกวันตามปกติ โดยเฉพาะคนที่มีผมแห้ง หนังศีรษะแพ้ง่าย หรืออยู่ในช่วงที่ต้องการพักเส้นผมจากการสระบ่อยๆ อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ตามมาบ่อยครั้งคือ ‘กลิ่นอับบนศีรษะ’ ที่อาจทำให้รู้สึกไม่มั่นใจเมื่อต้องพบปะเจอผู้คน แม้จะไม่ได้สระผมทุกวัน แต่ก็ยังสามารถดูแลให้ศีรษะรู้สึกสะอาด สดชื่น และลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ ในบทความนี้ โว้กบิวตี้พามาแนะนำวิธีจัดการกลิ่นอับบนหนังศีรษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องพึ่งการสระผมทุกวันอีกต่อไป
•ใช้ดรายแชมพูอย่างถูกวิธี
ดรายแชมพูไม่ได้มีดีแค่ช่วยดูดความมันที่โคนผม แต่ยังช่วยลดกลิ่นอับได้ดีมาก เพราะมีส่วนผสมที่ดูดซับกลิ่นอับและเพิ่มความหอมสดชื่นให้เส้นผม วิธีที่ใช้อย่างถูกต้องคือ ฉีดห่างจากโคนผมประมาณ 15-20 เซนติเมตร แล้วปล่อยให้แห้งสักพักก่อนใช้นิ้วสางเบาๆ อย่าฉีดเยอะเกินไปจนผมดูเป็นฝุ่นขาว รวมถึงไม่ควรใช้ต่อเนื่องหลายวันโดยไม่สระผม เพราะจะทำให้เกิดการสะสมที่หนังศีรษะและเกิดการอุดตัน จนหลายเป็นสาเหตุให้ผมร่วงได้
•เป่าผมแห้งทันทีหลังสระผมเสร็จ
เคยสังเกตไหมว่าบางครั้งกลิ่นอับไม่ได้มาจากความมันอย่างเดียว แต่มาจาก ‘ความชื้น’ ที่เราปล่อยให้แห้งเองตามธรรมชาติ แนะนำให้ใช้ไดร์เย็นเป่าเบาๆ บริเวณโคนผมหรือหนังศีรษะ เพื่อไล่ความชื้นออกเร็วที่สุด จะสามารถช่วยลดการสะสมของกลิ่นและแบคทีเรียได้
•ทำความสะอาดแปรงหวีผมอย่างสม่ำเสมอ
หลายคนไม่เคยรู้ว่า ‘กลิ่นอับของศีรษะ’ อาจมาจากหวีที่ใช้เป็นประจำ เพราะแปรงหวีผมจะสะสมทั้งน้ำมัน เศษผม ฝุ่น และกลิ่นจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ถ้าไม่ได้ล้างทำความสะอาดอย่างเป็นประจำก็จะทำให้กลิ่นเหล่านี้ติดเส้นผมกลับมาได้ แนะนำให้ล้างแปรงทุกสัปดาห์ด้วยน้ำสบู่อ่อนๆ และผึ่งให้แห้งสนิทก่อนใช้อีกครั้ง
•เติมความมั่นใจด้วยสเปรย์ผมหอม
หากต้องการเพิ่มความหอมแบบเร่งด่วน ลองใช้ Hair Mist หรือสเปรย์สำหรับผมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ อย่าใช้สเปรย์น้ำหอมทั่วไปกับผมโดยตรง เพราะอาจทำให้ผมแห้งเสียได้ แนะนำให้เลือกกลิ่นแนวซิตรัสหรือฟลอรัล จะช่วยเพิ่มความรู้สึกสดชื่น ปรับลุคให้ดูสดใส และมีกลิ่นไม่ฉุนจนเกินไป
•เปลี่ยนปลอกหมอนและผ้าปูที่นอนบ่อยขึ้น
เชื่อว่าหลายคนอาจเคยได้กลิ่นอับจากเครื่องนอนที่ไม่ได้ทำความสะอาดเป็นเวลานาน ถึงแม้สาเหตุนี้อาจจะไม่เกี่ยวโดยตรง แต่ปลอกหมอนที่ไม่ได้เปลี่ยนบ่อยสามารถสะสมกลิ่น เหงื่อ และความมันจากศีรษะได้ โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้สระผมทุกวัน ฉะนั้นควรซักทำความสะอาดเครื่องนอน โดยเฉพาะปลอกหมอนให้บ่อยขึ้นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง จะช่วยลดกลิ่นอับบนศีรษะได้เช่นกัน
•ลดการรับประทานอาหารที่มีกลิ่นแรง
อาหารที่เรารับประทานบางอย่าง เช่น กระเทียม หัวหอม เครื่องเทศ หรือของทอด อาจมีผลต่อกลิ่นหนังศีรษะ โดยเฉพาะในเวลาที่ร่างกายขับกลิ่นออกมาผ่านเหงื่อ เมื่อเหงื่อออกบนหนังศีรษะและสะสมมากๆ จึงทำให้ผมมีกลิ่นได้ง่ายขึ้น