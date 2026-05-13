“ทราย สก๊อต” เปิดอีเมลจากพ่อ หลังขาดการติดต่อ 4 ปี ข้อความย้ำชัด ‘ผมไม่ใช่ศัตรู’ ปมครอบครัวยังร้อนต่อเนื่อง

13 พฤษภาคม 2569 หลังประเด็นความขัดแย้งภายในครอบครัวของ “ทราย สก๊อต” กลายเป็นที่จับตาในโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเกิดความเคลื่อนไหวที่ยิ่งเติมน้ำหนักให้เรื่องราวซับซ้อนขึ้น เมื่อเจ้าตัวเปิดเผยข้อความจากพ่อแท้ๆ ที่ส่งตรงมาทางอีเมล หลังทั้งสองฝ่ายไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันมานานกว่า 4 ปี โดยทรายโพสต์ข้อความประกอบภาพดังกล่าวผ่านโซเชียลมีเดีย พร้อมระบุสั้นๆ ว่าเป็นอีเมลที่ได้รับเมื่อ 4 วันก่อน หลังจากความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกขาดช่วงมาเป็นเวลานาน
.
เนื้อหาในอีเมลดังกล่าวเป็นการสื่อสารจากผู้เป็นพ่อที่พยายามเปิดบทสนทนาอีกครั้ง โดยระบุว่าไม่แน่ใจว่าทรายได้อ่านข้อความก่อนหน้านี้หรือไม่ พร้อมบอกว่าพยายามติดต่อผ่านหลายช่องทางแต่ไม่ได้รับการตอบกลับ อีกทั้งยังเข้าใจว่าตนเองอาจถูกบล็อกในแอปพลิเคชันสื่อสารส่วนตัว ใจความสำคัญของข้อความคือการยืนยันว่าตนไม่ได้มองลูกชายเป็นคู่ขัดแย้ง แต่กลับรู้สึกว่าหลังจากทรายกลับจากต่างประเทศ ความสัมพันธ์กลับเปลี่ยนไปในทางที่ห่างเหินและเต็มไปด้วยกำแพงทางความรู้สึก
.
ข้อความยังสะท้อนความพยายามของผู้เป็นพ่อในการอธิบายมุมมองของตน โดยยอมรับว่าอาจไม่ใช่พ่อในแบบที่ลูกต้องการ แต่ยืนยันว่าความตั้งใจที่มีต่อลูกคืออยากเห็นชีวิตของลูกมีความสุข พร้อมเสนอความหวังว่าหากทั้งสองฝ่ายเปิดใจ ก็อาจหาทางพบกันตรงกลางได้อีกครั้ง พร้อมทิ้งประโยคที่กลายเป็นจุดสนใจว่า “ผมไม่ใช่ศัตรู อย่าทำให้ผมกลายเป็นศัตรู” ซึ่งถูกตีความอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์
.
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ยิ่งเพิ่มแรงสั่นสะเทือนให้ประเด็นนี้คือการที่ทรายโพสต์ข้อความเพิ่มเติมผ่านสตอรี่สั้นๆ ว่า “พ่อรู้เรื่องพายด้วย” ทำให้สังคมออนไลน์ตั้งคำถามถึงความเชื่อมโยงกับปมความขัดแย้งในครอบครัวที่กำลังเป็นข่าวก่อนหน้านี้ และจับตาว่าจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่
.
แม้เรื่องนี้จะยังเป็นประเด็นส่วนตัวภายในครอบครัว แต่ด้วยการเปิดเผยผ่านพื้นที่สาธารณะ ทำให้ความเคลื่อนไหวทุกขั้นกลายเป็นที่สนใจของสังคมทันที โดยเฉพาะเมื่อเรื่องราวเกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกที่ยืดเยื้อยาวนานหลายปี และยังไม่มีสัญญาณชัดเจนว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะมีโอกาสคลี่คลายหรือกลับมาเชื่อมต่อกันได้อีกหรือไม่