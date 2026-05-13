“เจอร์ราร์ด” บุกราชดำเนิน เรียนมวยไทยกับ “บัวขาว” ปิดทริปตำนานลูกหนังสุดประทับใจ

13 พฤษภาคม 2569 บรรยากาศแห่งการแลกเปลี่ยนระหว่างสองโลกกีฬาเกิดขึ้นอย่างคึกคักกลางเวทีราชดำเนิน เมื่อ สตีเวน เจอร์ราร์ด อดีตกัปตันทีม Liverpool และตำนานลูกหนังพรีเมียร์ลีก นำคณะอดีตนักเตะชื่อดังเดินทางเยี่ยมชมสนามมวยราชดำเนิน หนึ่งในสังเวียนประวัติศาสตร์ของประเทศไทย โดยมี “บัวขาว บัญชาเมฆ” ยอดนักชกขวัญใจชาวไทย ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมเปิดประสบการณ์ให้เหล่าตำนานลูกหนังได้สัมผัสศิลปะแม่ไม้มวยไทยอย่างใกล้ชิด
คณะอดีตนักเตะที่ร่วมทริปครั้งนี้ประกอบด้วย สตีเวน เจอร์ราร์ด, สตีฟ แม็คมานามาน, มิเชล ซัลกาโด้, โคลด มาเกเลเล่ และ ควินตัน ฟอร์จูน ซึ่งทั้งหมดเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อร่วมกิจกรรม Living Legends Football Festival เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ก่อนใช้ช่วงเวลาส่งท้ายทริปเยือนประเทศไทยด้วยการแวะเยือน “บ้านเกิดของมวยไทย” เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมกีฬาการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย
ไฮไลต์ที่สร้างรอยยิ้มให้แฟนกีฬาไม่น้อย คือช่วงที่บัวขาวสวมบทครูมวย จับเป้าล่อให้เจอร์ราร์ดทดลองออกอาวุธบนสังเวียนจริง โดยอดีตกัปตันทีมชาติอังกฤษแสดงให้เห็นถึงความคล่องตัวและพละกำลังที่ยังไม่จางหาย แม้จะอำลาสังเวียนฟุตบอลไปแล้วก็ตาม ขณะที่นักเตะคนอื่นๆ ก็ร่วมฝึกท่าพื้นฐานของมวยไทย ท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเองและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ
นอกจากกิจกรรมฝึกมวยไทยแล้ว ยังมีการแลกเปลี่ยนของที่ระลึกระหว่างสองวงการกีฬา โดยบัวขาวมอบกางเกงมวยราชดำเนินเป็นของที่ระลึกให้กับแข้งระดับตำนาน สะท้อนภาพมิตรภาพระหว่างกีฬาระดับโลกกับศิลปะการต่อสู้ของไทยได้อย่างน่าประทับใจ อีกทั้งยังมี “แดเนียล โรดริเกวซ” แชมป์ราชดำเนิน รุ่น 154 ปอนด์ ร่วมให้การต้อนรับและแบ่งปันประสบการณ์บนสังเวียนเช่นกัน
การเยือนครั้งนี้ไม่เพียงเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ระหว่างบุคคลในวงการกีฬา แต่ยังถือเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของ Soft Power ไทย ที่สามารถดึงดูดบุคคลระดับโลกให้เข้ามาสัมผัสเสน่ห์ของมวยไทย ซึ่งยังคงได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องในเวทีนานาชาติ