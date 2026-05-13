คลิปเสียงเขย่าโซเชียล “ทราย สก๊อต” เปิดหลักฐานโต้พี่ชาย ดราม่าครอบครัวยังร้อนระอุ

13 พฤษภาคม 2569 รายงานข่าวจากกระแสดราม่าในโลกออนไลน์ที่ยังคงร้อนแรงต่อเนื่อง เมื่อ “ทราย สก๊อต” ออกมาเผยแพร่คลิปเสียงบทสนทนาซึ่งเจ้าตัวระบุว่าเป็นหลักฐานสำคัญในการโต้ตอบข้อชี้แจงจาก “พาย สุนิษฐ์ สก๊อต” พี่ชาย ภายหลังอีกฝ่ายออกมาปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อข้อกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ โดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เคยเกิดขึ้นและเป็นเรื่องที่ตนไม่อาจยอมรับได้
ความเคลื่อนไหวล่าสุดทำให้ประเด็นดังกล่าวกลับมาเป็นที่จับตาอีกครั้ง หลังคลิปเสียงที่ถูกเผยแพร่มีเนื้อหาบางช่วงเกี่ยวกับความรู้สึกเรื่องความปลอดภัย และการปกป้อง ซึ่งกลายเป็นประเด็นที่สังคมออนไลน์หยิบยกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ขณะที่ผู้ติดตามจำนวนมากหลั่งไหลเข้าไปแสดงความคิดเห็น โดยมีทั้งเสียงที่เรียกร้องให้รับฟังข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน และเสียงที่ส่งกำลังใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
กรณีนี้สืบเนื่องจากข้อพิพาทภายในครอบครัวที่ถูกเปิดเผยสู่สาธารณะ หลังมีการกล่าวอ้างเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสม ก่อนที่ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาจะออกมาปฏิเสธอย่างชัดเจน พร้อมยืนยันว่าไม่เคยมีการกระทำตามข้อกล่าวหาเกิดขึ้น การเผยแพร่คลิปเสียงครั้งล่าสุดจึงยิ่งทำให้ประเด็นดังกล่าวทวีความอ่อนไหว และกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่สังคมจับตามองอย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาและข้อมูลที่ปรากฏยังเป็นการนำเสนอจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สาธารณะ และยังไม่มีข้อยุติจากกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการ ทำให้หลายฝ่ายเรียกร้องให้ติดตามข้อมูลด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง